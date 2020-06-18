ليبيا الان

وكالة إيطالية: تأجيل زيارة وزير الخارجية الإيطالي إلى أنقرة بسبب “حدث تركي مفاجئ”

تم النشر منذُ 8 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وأفادت وكالة أنباء نوفا الإيطالية بأنه تم تأجيل زيارة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، إلى أنقرة يوم غد الخميس، حيث كان من المقرر مناقشة عدد من القضايا والأزمة في ليبيا.

وأرجعت الوكالة سبب التأجيل إلى تغيير خطط وزارة الخارجية التركية، إذ وصل وفد تركي رفيع المستوى على رأسه وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو إلى طرابلس، في زيارة مفاجئة اليوم الأربعاء ومعه عدد من الوزراء، ومنهم وزراء المالية والدفاع والاقتصاد والمخابرات.

وعاد أوغلو برفقة الوفد التركي إلى أنقرة عقب انتهاء مباحثاته في طرابلس التي وصفها بالمفيدة للغاية.

وعقد الوفد خلال الزيارة اجتماعا مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، تلاه اجتماع آخر مع رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري.

الوسوم

أردوغان أوغلو السراج المشري تركيا طرابلس ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • مفيده للغايه ؟ من المستفيد ومتى تكون ليبيا دوله موحده ذات سياده كما كانت في عهد الملك ادريس السنوسي وكما كانت في عهد احمد القرهمانلي ؟

    رد