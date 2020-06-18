وكالة إيطالية: تأجيل زيارة وزير الخارجية الإيطالي إلى أنقرة بسبب “حدث تركي مفاجئ”

وأفادت وكالة أنباء نوفا الإيطالية بأنه تم تأجيل زيارة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، إلى أنقرة يوم غد الخميس، حيث كان من المقرر مناقشة عدد من القضايا والأزمة في ليبيا.

وأرجعت الوكالة سبب التأجيل إلى تغيير خطط وزارة الخارجية التركية، إذ وصل وفد تركي رفيع المستوى على رأسه وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو إلى طرابلس، في زيارة مفاجئة اليوم الأربعاء ومعه عدد من الوزراء، ومنهم وزراء المالية والدفاع والاقتصاد والمخابرات.

وعاد أوغلو برفقة الوفد التركي إلى أنقرة عقب انتهاء مباحثاته في طرابلس التي وصفها بالمفيدة للغاية.

وعقد الوفد خلال الزيارة اجتماعا مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، تلاه اجتماع آخر مع رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري.