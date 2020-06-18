أوغلو: زيارة الوفد التركي إلى طرابلس مفيدة للغاية

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه بحث سبل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل سياسي في ليبيا والتعاون في مجال الطاقة خلال زيارة ”مفيدة للغاية“ للاجتماع بمسؤولين في العاصمة الليبية طرابلس، بحسسب وكالة أنباء رويترز.

وقالت الوكالة إن أوغلو أدلى بالتصريحات لصحفيين عقب عودته إلى تركيا بعد الرحلة التي رافقه فيها مسؤولون أتراك كبار للاجتماع بمسؤولين في حكومة الوفاق.

من جانبها قالت قناة الجزيرة القطرية إن الوفد التركي عالي المستوى الذي يزور ليبيا رتّب مع حكومة “الوفاق” زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب أردوغان إلى طرابلس.

وضم الوفد التركي كلا من وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، ووزير الخزينة والمالية برات البيراق، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، ورئيس المخابرات هاكان فيدان، وعددا من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية.

وعقد الوفد خلال الزيارة اجتماعا مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، تلاه اجتماع آخر مع رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري.