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الخارجية الفرنسية: تركيا العائق الرئيسي أمام تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اتهمت فرنسا البحرية التركية بالتصرف بطريقة ”عدائية“ تجاه شركائها في حلف شمال الأطلسي لمنعهم من تطبيق حظر الأمم المتحدة على السلاح في ليبيا، بحسب “رويترز”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول في بيان شديد اللهجة أمس الأربعاء إن انتهاكات الحظر ولا سيما من جانب تركيا هي العائق الرئيسي أمام تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وفي نفس السياق قالت وزارة الدفاع الفرنسية “لا يمكن لحلف الناتو أن يدفن رأسه في الرمال فيما يتعلق بتصرفات تركيا الأخيرة”، كما نددت الرئاسة الفرنسية في وقت سابق بالتدخل التركي غير المقبول في ليبيا ، وقالت أنها ستجري مباحثات مع الناتو بخصوص ليبيا، وأضافت أن تركيا تستغل الناتو ولا يمكن لباريس السماح بذلك.

وتابعت: “قامت تركيا بنشر 7 سفن قبالة ليبيا، وانتهكت حظر التسليح، سياسة تركيا في ليبيا عدوانية ولا يمكن السماح بها، فالتدخل التركي في ليبيا غير مقبول، والأتراك يتصرفون بطريقة غير مقبولة عبر استغلال حلف شمال الأطلسي ولا يمكن لفرنسا السماح بذلك، وهناك سياسة أكثر عدوانية وتصلبًا من قبل تركيا مع نشر سبع سفن قبالة ليبيا، وانتهاك الحظر المفروض على التسليح”.

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الناتو تركيا حظر توريد السلاح فرنسا ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • كاذب آفاق ونذل متعصب . لماذا لا لم يذكر السلاح الروسي والإماراتي الذي تدفق ومازال يتدفق على حفتر المهزوم وعن السلاح الفرنسي والجيش الفرنسي الذي ساند الانقلابي حفتر. تركيا مرحب بها لانها تدعم حكومة شرعيه كان الأولى بك ان تدعمها لا ان تحاربها ايها اللقيط الطامع بالجنوب الليبي ومنجم اليورانيوم المستقبلية التي ستوفر وقود المستقبل.

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