الخارجية الفرنسية: تركيا العائق الرئيسي أمام تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا

اتهمت فرنسا البحرية التركية بالتصرف بطريقة ”عدائية“ تجاه شركائها في حلف شمال الأطلسي لمنعهم من تطبيق حظر الأمم المتحدة على السلاح في ليبيا، بحسب “رويترز”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول في بيان شديد اللهجة أمس الأربعاء إن انتهاكات الحظر ولا سيما من جانب تركيا هي العائق الرئيسي أمام تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وفي نفس السياق قالت وزارة الدفاع الفرنسية “لا يمكن لحلف الناتو أن يدفن رأسه في الرمال فيما يتعلق بتصرفات تركيا الأخيرة”، كما نددت الرئاسة الفرنسية في وقت سابق بالتدخل التركي غير المقبول في ليبيا ، وقالت أنها ستجري مباحثات مع الناتو بخصوص ليبيا، وأضافت أن تركيا تستغل الناتو ولا يمكن لباريس السماح بذلك.

وتابعت: “قامت تركيا بنشر 7 سفن قبالة ليبيا، وانتهكت حظر التسليح، سياسة تركيا في ليبيا عدوانية ولا يمكن السماح بها، فالتدخل التركي في ليبيا غير مقبول، والأتراك يتصرفون بطريقة غير مقبولة عبر استغلال حلف شمال الأطلسي ولا يمكن لفرنسا السماح بذلك، وهناك سياسة أكثر عدوانية وتصلبًا من قبل تركيا مع نشر سبع سفن قبالة ليبيا، وانتهاك الحظر المفروض على التسليح”.