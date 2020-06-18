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غويلة يهاجم ميليشيا الردع ويحرض على الزنتان والرجبان

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

هاجم المدعو عبد الباسط غويلة عضو ما تعرف بهيئة علماء ليبيا ودار الإفتاء
بقيادة المفتي المعزول الصادق الغرياني مليشيا “الردع” التي يقودها المدعو عبد
الرؤوف كارة، وتسيطر على سجن معيتيقة.

واعتبر غويلة في
تغريدة له عبر موقع “تويتر” أن حفتر لا يزال يحكم من داخل طرابلس
وتحديدا من وسطها- في إشارة إلى ميليشيا الردع” مؤكدا أن العاصمة لم تتحرر.

وحرض غويلة على القوات المتمركزة في الزنتان والرجبان قائلا ” “أين
الكتائب التي انحازت لقبائلها بكل قوتها وعدتها وعتادها، وهي كانت تقاتلنا في
الوطية‏”، في إشارة إلى قاعدة عقبة بن نافع “الوطية”.

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تعليق

  • Avatar يقول د ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة ان شاء الله سيهزم الجمع ويولون الدبر-ياغبي الكتائب الوطنية مع الجيش يدافعون عن نفط شعبهم من اللص اردوغان:

    طبعا انت خاين وبايع ارضك وكذلك عرضك
    للاتراك وصيع المرتزقة
    ولا تدري ان الحرامي اردوغان اتي ليسرق
    البترول الليبي ويحتمي في دولة اخري
    ومع ذالك فإن الله ناصر جيش الشعب الليبى علي الغزاة الطامعين في ثروة الشعب الليبي
    ومستمر في هزيمة الاتراك وارهابيه صيع الشوارع والخونة من امثالكم بائعي عرضهم وانجاس هذه الارض
    انتم في غيبوبة ياخونة يامتأسلمين بالباطل ويضع قدمه علي رؤسكم ياأذلة للاتراك وصيع الشوارع وبائعي اعراضكم لهم قبل الارض التي ليست لكم لانكم نجس علي هذه الارض وزوالكم قادم
    فانتم اقذر من اللصوص الآتية لسرقة قوت
    شعبنا الليبي الشقيق انتم الخونة
    ولا تستعجلون سيعود اليكم الجيش اينما
    كنتم ليطهر ارض ليبيا من نجاستكم
    وهذا ليس ببعيد ان شاء الله
    -أتي امر الله فلا تسعجلون
    -وكان حقا علينا نصر المؤمنين
    صدق الله العظيم
    والحمد لله رب العالمين

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