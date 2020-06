غويلة يهاجم ميليشيا الردع ويحرض على الزنتان والرجبان

هاجم المدعو عبد الباسط غويلة عضو ما تعرف بهيئة علماء ليبيا ودار الإفتاء

بقيادة المفتي المعزول الصادق الغرياني مليشيا “الردع” التي يقودها المدعو عبد

الرؤوف كارة، وتسيطر على سجن معيتيقة.

واعتبر غويلة في

تغريدة له عبر موقع “تويتر” أن حفتر لا يزال يحكم من داخل طرابلس

وتحديدا من وسطها- في إشارة إلى ميليشيا الردع” مؤكدا أن العاصمة لم تتحرر.

وحرض غويلة على القوات المتمركزة في الزنتان والرجبان قائلا ” “أين

الكتائب التي انحازت لقبائلها بكل قوتها وعدتها وعتادها، وهي كانت تقاتلنا في

الوطية‏”، في إشارة إلى قاعدة عقبة بن نافع “الوطية”.

