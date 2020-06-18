المشري يكشف أبرز بنود مباحثاتهم مع الوفد التركي

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إن المفاوضات الجارية بين موسكو وأنقرة حول الملف الليبي قائمة على الثوابت التي يعترف بها مجلس الدولة وحكومة الوفاق.

وأضاف المشري خلال تصريحات للصحفيين عقب انتهاء اجتماع وفد الوفاق مع الوفد التركي الذي زار طرابلس، أمس الأربعاء، أنه تمت مناقشة البدء في تنفيذ مشروعات التنمية في البلاد.

وأشار إلى أن اللقاء تناول عودة الشركات التركية العاملة في بعض المجالات المهمة كالكهرباء والبنية التحتية وشركات النظافة والمطارات والموانئ.

وعن الجانب السياسي، قال المشري إنهم أكدوا للأتراك أنه لن يكون بأي شكل من الأشكال وفي أي مرحلة أي دور للمشير خليفة حفتر، فضلاً عن بحث مرحلة ما بعد الاستقرار والذهاب إلى الانتخابات لاستكمال العملية السياسية.

ولفت رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أن زيارة الوفد التركي ستتبعها زيارات للجانب الليبي إلى إسطنبول وأنقرة.

وضم الوفد التركي رفيع المستوى وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، ووزير الخزينة والمالية بيرات البيرق، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، ورئيس المخابرات هاكان فيدان، وعددا من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية.

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