أعلن وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الخميس، أن تركيا هى الدولة الوحيدة التى تعترض على وقف إطلاق النار فى ليبيا، مشيرا إلى أن المعركة التالية حول سرت تعتبر المشكلة الحقيقية.

