تسخين مصري يوناني لدخول صراع السيادة في المتوسط

يجري وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس في القاهرة محادثات مع نظيره المصري سامح شكري لمناقشة القضايا المتعلقة بترسيم الحدود البحرية والتطورات في ليبيا وشرق المتوسط.

وبحسب مصادر إعلامية مصرية فإن دندياس سيلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، مع فريق من الخبراء التقنيين للمساعدة في المحادثات حول ترسيم المناطق البحرية مع مصر.

وتأتي هذه الزيارة بعد نحو أسبوع من توقيع اليونان وإيطاليا اتفاقا بشأن الحدود البحرية، يقضي بإقامة منطقة اقتصادية حصرية بين البلدين، وحل مشاكل كانت عالقة منذ فترة طويلة بشأن حقوق الصيد.

يُشار إلى أن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق استفزّت كافة الدُول المعنية وأثارت الصراع على مناطق السيادة في المتوسط.

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