في رسالته لأهالي الجنوب.. أبوعميد: أنتم صمام الأمان

وجه رئيس المجلس الأعلى ورشفانة د. مبروك أبو عميد، رسالة إلى أهالي الجنوب الليبي، يدعوهم بتحمل مسؤولياتهم بالحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها.

وجاء نص الرسالة التي حملت عنوان (صمام الأمان أنتم) ونشرها أبو عميد، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كما يلي:

“إلى رجال ليبيا في الجنوب الحبيب، اليوم تقع عليكم مسؤولية الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها أكثر من أي وقت مضى، بعد أن بدأت أصوات التقسيم تخرج من أفواه العملاء وأعوان الاستعمار بالشرق والغرب الليبي، ورغم ما تعانونه من نقص في كل شيء وتهميش من كل الحكومات المتعاقبة، إلا أن شيء واحد لم ينقص لديكم وهو حب ليبيا ووحدتها وسيادتها كان دائما عندكم وفير وكبير، وهو صمام الأمان والعصاء التي تسكت دعاة التقسيم، وتأكدوا جيدا بأن اخوتكم من الشرق والغرب الذين يحبون ليبيا مثلكم يقاتلون من أجل وحدتها وسيادتها لكن الهجمة قوية وما بقاء صامدا وعصيا هم انتم يا رجال جنوبنا الحبيب الذين قدمتم الغالي والنفيس من أجل ليبيا انتم رجال الوحدة والسيادة انتم الأمل وأنتم المستقبل”.