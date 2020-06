أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، الأربعاء، دعم بلاده للمبادرة التي اقترحتها مصر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مشيرا إلى أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تعترض على وقف شامل فوري لإطلاق النار وأن المعركة التالية حول سرت هي مشكلة حقيقية.

وانتقد قرقاش في منتدى على الإنترنت، ما يقوم به حفتر من اتخاذ قرارات أحادية الجانب، مشيرا إلى أن الأيام أثبتت أن الكثير من هذه الحسابات الأحادية خاطئة، موضحا أن هذه حسابات لا يملك أحد أحيانا السيطرة عليها ولا يصلح معها أي نوع من النصائح الأخلاقية التي تريدها أن تسري على البعض.

The post قرقاش منتقدا حفتر..يتخذ قرارات أحادية الجانب ثبت مع الأيام أنها خاطئة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24