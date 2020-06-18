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قرقاش منتقدا حفتر..يتخذ قرارات أحادية الجانب ثبت مع الأيام أنها خاطئة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، الأربعاء، دعم بلاده للمبادرة التي اقترحتها مصر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مشيرا إلى أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تعترض على وقف شامل فوري لإطلاق النار وأن المعركة التالية حول سرت هي مشكلة حقيقية.

وانتقد قرقاش في منتدى على الإنترنت، ما يقوم به حفتر من اتخاذ قرارات أحادية الجانب، مشيرا إلى أن الأيام أثبتت أن الكثير من هذه الحسابات الأحادية خاطئة، موضحا أن هذه حسابات لا يملك أحد أحيانا السيطرة عليها ولا يصلح معها أي نوع من النصائح الأخلاقية التي تريدها أن تسري على البعض.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • الموضوع اكبر من حفتر المتحمس لتطهير بلاده من الارهاب وما يعانيه العرب سببه حكام الخليج الاغبياء يتصورون ان الامريكان هم من يحمون كراسيهم واموال الخليج تذهب لامريكا ومنها لاسرائيل ولو تحدثنا على غباء حكام الامارات والسعودية فى حرب اليمن عندما طلب على عبدالله صالح الدعم منكم لقتال الحوثيين وكان ابنه احمد موجود عندكم فى الامارات وبعد ان تخليتم عنه تحالف مع الحوثيين وسلم لهم مؤسسات الدولة ودخلتم بعدها فى حرب مدمرة وعندما اقترب الجيش اليمنى من تحرير الحديدة من الذى اوقف القتال الستم انتم مما اعاد الحياة للحوثيين والغريب ان قنواتكم سكاى نيوز عربية تعلمت من الجزبرة نشر الاكاذيب باستضافة كلاب مسعورة من تركيا تسب حفتر دون ان يرد احد عليها الان فهمت السبب فالعرب جرب وانتم حفاة عراة تتطاولون فى البنيان ولم تتغيروا نفس الغباوة

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  • مكانك ياقرقاش قرقارش فانتم سبب مشاكل العرب اموال الخليج تذهب لاسرائيل عن طريق امريكا التى تحمى حكام مفروضين على شعوبهم حتى الدول الافريقة الفقبرة تقدمت عنكم فى الديمقراطية

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  • وهل ينسى احد مشهد رقص الملك سلمان مع تميم فى الدوحة احتفالا بعيد وطنى هناك اثناء سقوط حلب ودكها من الروس واشلاء شعبها تتطاير فحكام الخليج هم سبب تخلف العرب بغباوتهم

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  • كتبت من قبل عن تحول الخطاب الاعلامى فى قنوات الامارات والسعودية وسماحها بنشر اكاذيب وسب المشير والان عرفت السبب فنفس سياسة قنوات الجزيرة الحقيرة تستضيف من يسب فى الجيش الليبى وتعطيهم مساحات اكبر بينما يقاطع مهند اى ليبى يريد ان يرد على الاكاذيب وادعوا الى مقاطعة هذه القنوات الحقيرة العربية والعربية الحدث وسكاى نيوز عربية فهى تحولت الى خلايا سرطانية ورويبضة

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