

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

18 June, 2020

أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ،علي التكبالي ،اليوم الجمعة ،أن مصدرا أمنيا غير عربي قدم له معلومات خطيرة عما يراد بليبيا ،موضحا أن حسن الحبكة، وطول النفس والدقة، هما ما يميزان المخططون البارعون.

وأشار عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ،”أن هناك بلدان اختفت من الخارطة، وأن ليبيا ليست بعيدة عن هذه الكارثة، وإنه يراها قادمة اليوم وأنا احتفظ بما قلت في الذاكرة، وأرى تكالب المليشيات، وضعف الحكومات، وتواتر النازلات أكاد انظر ما قلته جازما، وقد صار أمرا واقعا”.

و أضاف أن السراج لم يأت صدفة، ولم يخرج من جيب الحاوي “ليون” خدعة، بل كان أمره قد دبر بليل، وأوتي به كذيل في ليلة فاجعة، مستطردا:” إن كنتم تظنون أن المعاهدة، التي وقعها هذا الرجل مع الأتراك محزنة، فانتظرو الليلة المظلمة وهيئوا أنفسكم للأوقات المؤلمة وافتحو أفواهكم التي لم تقفلوها، وآذانكم التي لم تستعملوها، وأضحكو كثيرا كما ضحكتم فالضحك ملهاة البسطاء.

وشدد على أن ليبيا دولة قليلة السكان، ومساحتها كبيرة، وثروتها وفيرة تسد حاجتها وحاجة القادمين من كل مكان، متابعا:” ليأت أصدقاؤنا الإرهابيون، وبوكو حرام والدواعش المظلومون، والذين وضعناهم ظلما في السجون ليقطنوا في جنوبها، ولننشئ لواء تركمانيا في غربها يأتمر بأهل الحكمة والحنكة، والأتراك أسياد أمرها”.

وأوضح أن ما وصفه بـ”القائد إردوغان”، و”السراج القرصان”، والمشري وبلحاج والعماري عبيد السلطان في اجتماع سري بينهم تمت الموافقة على عقد اقترحه الشيطان.

وبين أن هذه الثروة النفطية التي فرط فيها أهلها، وجعلوها وقودا لحروبها سنقتسمها بالعدل، فنحن – كما تعلمون – أصحاب الحق والمثل، جميل أن نعطي للشعب بعضها، ونقتسم الباقي سوية نحن الذين حررناها، والمستوطنون الطيبون الذي سيينزلون في حماها، في إشارة للقائمين على المخطط الذي أعلن عنه.

واختتم قائلا:” أنتم يا من حضرتم المؤتمرات السرية، وأنشأتم الجمعيات الخفية، وقدمتم شعبكم ضحية. ألعنكم على هذه المهزلة، وأبصق على أيديكم النتنة، وأوصيكم بأن تجلسوا، بعد أن تقبضوا ثمن خيانتكم أو جهلكم أو تعصبكم، في صدارة التاريخ حتى يلعنكم المكان والزمان”.