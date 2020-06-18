السراج يعلن الإجراءات الاحترازية للأنشطة المستثناة من الإقفال العام

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم الخميس، منشورا تضمن الإجراءات الاحترازية للوقائية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والمتعلقة ببعض الأنشطة الخدمية المسموح لها بممارسة أعمالها والمستثناة من الإقفال العام.

وقال السراج في منشوره رقم (4) لسنة 2020 الذي نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن هذه الإجراءات جاءت بناء على توصيات اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد في اجتماعها الـ42 بشأن استمرار تمديد الحظر الجزئي ووضع مدونة سلوك.

وشملت الإجراءات الاحترازية التي تضمنها المنشور كل من المصارف ومحلات المواد الغذائية والمحلات الصغيرة والمكاتب، ومحطات الوقود، والمخابز. وجاءت الإجراءات على النحو التالي:

1- المصارف ومحلات المواد الغذائية: يحدد عدد الشخاص بحسب حجم المكان بحيث يتم المحافظة على مسافة (2 متر) بين الشخص واخر وتوضع علامات أرضية تحدد المسافة.

2- المحلات الصغيرة والمكاتب: يجب المحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي بين الأشخاص (2 متر) ويمنع الازدحام داخلها.

3 – محطات الوقود: يمنع النزول من السيارة وعلى أصحاب محطات الوقود إلزام العاملين بتعبئة الوقود وارتداء الكمامات والقفازات ويجب مراعة مسافة التباعد الاجتماعي على أن يراعى بأن تكون بقيمة مالية محددة بالقدر الذي لا يترتب عليه ترجيع باقي من المبلغ بعد انتهاء التعبئة بالوقود.

4- المخابز: عدم الدخول داخل المخبز ويجب المحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي بين الأشخاص (2 متر) بين الشخص والآخر في الطوابير ويمنع ملامسة الخبز بالأيدي وعلى العاملين بالمخابز ارتداء الكمامات والقفازات.

5- على المواطنين ارتداء الكمامات والقفازات وما في حكمها داخل المحلات المغلقة.

6- على المصارف وأصحاب المحلات والمكاتب والمخابز ومحطات الوقود الالتزام بتطبيق هذه الإجراءات.

7- يتم تطبيق العقوبات الرادعة من قبل جهات الاختصاص في حال مخالفة هذه الإجراءات.

8- التأكيد على اتباع طرق التعقيم كتوفير أماكن لغسل اليدين وتوفير مطهرات الأيدي.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ختام المنشور على ضرورة التقيد وتنفيذ هذه الإجراءات، مطالبا مأموري الضبط القضائي العمل على متابعة تنفيذ هذه الإجراءات.

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