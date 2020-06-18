حومة: روسيا أكدت دعمها لإعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية

قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، احميد حومة، إن روسيا أكدت دعمها لإعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، وفقا لما خلصت إليه مخرجات مؤتمر برلين.

وكشف حومة عن لقائه والوفد المرافق له إلى روسيا مع نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي، ميخائيل بوغدانوف، موضحا أن اللقاء تناول كيفية تطبيق إعلان القاهرة ومخرجات برلين، وكيفية الذهاب إلى عملية سياسية ووقف دائم لإطلاق النار وفقا للثوابت الوطنية للشعب الليبي.

كما أكد دعم المجلس لجهود روسيا الرامية إلى وقف إطلاق النار وفقا لإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين.

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