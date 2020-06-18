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“الصاعقة” تُسيّر أرتالا للحقول النفطية.. وبوخمادة يوجه رسالة

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سيّرت القوات الخاصة الصاعقة في الجيش الوطني، أرتالا إلى منطقة الحقول النفطية لتأمينها من أي هجمات محتملة والحفاظ على مقدرات الليبيين.

ووجه آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة، رسالة واضحة، من داخل المعسكر للمجندين حول ما يحدث على الأرض، وقال إن عناصر المشاة البحرية والضفادع البشرية وأفرادا من سرية حماية بني وليد، تتجه لمنطقة الحقول النفطية لتحصينها تحسباً لأي هجمات وتأمينها ضد التهديدات المحتملة مع اقتراب خطوط المواجهة من مدينة سرت.

ودفعت الأهمية الاقتصادية والمعنوية إضافة إلى الموقع الاستراتيجي للحقول، إلى توفير الحماية لها عبر تسيير هذه القوات في وقت يشهد فيه الوضع العسكري في ليبيا تغيرات دراماتيكية على الأرض عبر تغير جغرافيا السيطرة للأطراف المتصارعة، ولكن التعليمات واضحة بضرورة الالتزام بالأخلاق أثناء المواجهات إن وقعت عبر تجنيب المدنيين ويلات الحرب.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الساحة العسكرية في ليبيا تطورات متسارعة مع تعاظم التدخلات الخارجية وسط تعالي أصوات مطالبة بأن تضع الحرب أوزارها، وبأن يعود الفرقاء مجددا إلى طاولة الحوار، آخرها إعلان القاهرة الذي قوبل بترحيب دولي رغم رفض الوفاق له جملة وتفصيلا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • ماذا عن الكلب الروسي والكلب الإماراتي والكلب المصري والكلب الأردني و و و . عموم الشعب الليبي تثمن التدخل التركي الذي دعم الشرعية وابعد عن ليبيا القتله المجرمين أمثال حفتر وعقيله ومن اصطف بجانبهم ضد الأحرار الداعين الى مدنية الدولة.

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  • – إغلاق الحقول النفطية الليبية للصيانة . ولاداعي للاعتماد على النفط طيلة الاشهر القادمة . ليبيا لاتعتمد لا على أرمكو ولاغيرهم .موضوع وانهوه بأغلاق النفط .

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  • – إغلاق الحقول النفطية الليبية للصيانة . ولاداعي للاعتماد على النفط طيلة الاشهر القادمة . ليبيا لاتعتمد لا على أرمكو ولاغيرهم .موضوع وانهوه بأغلاق النفط .

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  • لوزير دعاية هتلر قول مشهور وهو اكذب تم اكذب جتى يصدقك الناس ويضهر ان العبد المرتزق عند حفرة التر ابوخمادة يريد ان يصدقه الناس عندما لا يستحى على وجهه الاسود ويقول (ولكن التعليمات واضحة بخصوص الالتزام بالاخلاق اتناء الواحهه ان وقعت يحب تجنيب المدمين ويلات الحرب) نعم يااحد مرتزقة حفرة التر هده اخلاقك واخلاق سيدك كانت لا تحتاج لدليل عندما عبأتم ابار ترهونه بالاطفال والنساء والرجال وهم احياء واهلتم عليهم التراب وهم احياء حتى قتلوا ولكن الله يمهل ولا يهمل وهاهى ترهونه حرة وانت وسيدك تجرون اذيال الذل والخزى والعار ولب يطول وقت تقديمكم للقصاص المحلى والدولى زلعنة الله عليك وعى وجهك الاسود زاد الله فى قبحه كما افشل الله كل خطط غدر سيادكحفرة التر ولم تنفعه لا مليارات دويلة الدعارة مسخرة الامارات ولا حلم خريج شارع الهرم سوسة مصر المدعو الحقير السيسى ولا مليارات مقحب السعوديه ولا مرتزفة اللص بوتين فاغنر الملحدة ….انصحك بشراء ادوية تبيض البشرة لعلا وجهك الاسود يتبيض ويدفع لك زنادقة قرود الامارات دولارات اكتر عندما تزهى فى عيونهم..لعنة الله عليك وعلى سيدك حفرة التر الى ان ينصف الله ضحاياكم فى جميع ربوع ليبيا….

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  • ندائى الى الإخوه الليبيون الى الشعب الليبى الى كل مواطن ليبى ، ماذا تريدون عليكم رفع اصواتكم انتم اصحاب الوطن واصحاب الارض واصحاب خيراتها . اتريدون حربا ام تريدون السلام والتنميه واصلاح بلدكم وحقن دمائكم. دعوكم من كل القيادات فأنتم اصحاب هذا البلد فيا إخوة طرابلس ويا اخوة بنغازى ويا اخوة الجنوب ويا كل مواطن ليبى اجتمعوا مع بعضكم البعض انتم من بيدكم تقرير مصيركم .إلعقوا جراحكم وارتفعوا فوق آلامكم قبل ان تتدخل اطراف اخرى بأسلحتها وتزيد آلامكم وجراحكم . بيدكم اليوم قبل غد انهاء هذا التناحر الذى لن يصل إلا الى الخراب ومزيد من الدماء . الأمر ليس صعب تنادوا بعضكم بعضا فكلكم على خير ولكن الشيطان نزغ بينكم وتأكدوا ان الله سيكون معكم ما دامت نواياكم حسنه ونحسبكم كذلك . دعوكم من كل القيادات فأنتم اصحاب القرار وتواصلوا ببعضكم واجتمعوا على كلمة خير لشعبكم وبلدكم ووالله سينتهى كل هذا العبث ببلدكم فى ايام معدوده فلينادى شيوخ قبائلكم على بعض واخلصوا النوايا وهدفكم انقاذ بلدكم وشعبكم من هذه المعارك العبثيه التى لن تنتهى إلى خير . نسأل الله ان يهديكم الى سبل الرشاد . اللهم وفق شعب ليبيا لكل خير فهم اهل خير ولا نزكيكم على الله .

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