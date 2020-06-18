“الصاعقة” تُسيّر أرتالا للحقول النفطية.. وبوخمادة يوجه رسالة

سيّرت القوات الخاصة الصاعقة في الجيش الوطني، أرتالا إلى منطقة الحقول النفطية لتأمينها من أي هجمات محتملة والحفاظ على مقدرات الليبيين.

ووجه آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة، رسالة واضحة، من داخل المعسكر للمجندين حول ما يحدث على الأرض، وقال إن عناصر المشاة البحرية والضفادع البشرية وأفرادا من سرية حماية بني وليد، تتجه لمنطقة الحقول النفطية لتحصينها تحسباً لأي هجمات وتأمينها ضد التهديدات المحتملة مع اقتراب خطوط المواجهة من مدينة سرت.

ودفعت الأهمية الاقتصادية والمعنوية إضافة إلى الموقع الاستراتيجي للحقول، إلى توفير الحماية لها عبر تسيير هذه القوات في وقت يشهد فيه الوضع العسكري في ليبيا تغيرات دراماتيكية على الأرض عبر تغير جغرافيا السيطرة للأطراف المتصارعة، ولكن التعليمات واضحة بضرورة الالتزام بالأخلاق أثناء المواجهات إن وقعت عبر تجنيب المدنيين ويلات الحرب.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الساحة العسكرية في ليبيا تطورات متسارعة مع تعاظم التدخلات الخارجية وسط تعالي أصوات مطالبة بأن تضع الحرب أوزارها، وبأن يعود الفرقاء مجددا إلى طاولة الحوار، آخرها إعلان القاهرة الذي قوبل بترحيب دولي رغم رفض الوفاق له جملة وتفصيلا.

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