الضمان الاجتماعي الليبي يتحصل على 4 جوائز دولية

أخبار ليبيا24 – متابعات

تحصل صندوق الضمان الاجتماعي الليبي، على أربع جوائز ضمن مسابقة نظمتها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، في 19 مارس الماضي حول الممارسات الجيّدة لقارة إفريقيا لعام 2020.

وذكرت إدارة الإعلام بالصندوق، أن الضمان الاجتماعي الليبي فاز بأربع جوائز عن جدارة وتميز، على هامش اجتماع لفريق متابعة المنظمات الدولية، بحضور رئيس مجلس إدارة الصندوق إدريس حفيظة المبروك.

وهنأت إدارة الصندوق، كافة أطياف وشرائح الشعب الليبي على جدارة استحقاق موظفيها بحصولها على هذه الجوائز التي منحت لها من قبل لجنة التحكيم الدولية المستقلة التابعة للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، بحسب ما نقل بيان صادر اليوم الخميس عن المؤسسة الضمانية.

وأوضح البيان، الذي تحصلت وكالة أخبار ليبيا24 على نسخة منه، أن صندوق الضمان الاجتماعي الليبي تحصل على الجوائز في المسابقة التي أقيمت بمشاركة 26 دولة و35 مؤسسة بـ96 مشاركة.

وأشار البيان، أن المشاركة الليبية تمثلت في أربع ورقات علمية ضمانية رسمت الأولى خطوط خدمة العملاء زمن الأزمات، والثانية حول تداعيات الأزمة الليبية على التحصيل والامتثال في الصندوق، فيما كانت الورقة الثالثة في مجال الاستثمار الفندقي، أما الرابعة عكست طبيعة التحول الرقمي المنجز داخل المؤسسة زمن الحرب.

يذكر أن صندوق الضمان الاجتماعي الليبي قد تحصل في السابق على جائزة من الجمعية الدولية للممارسات الجيدة لتوسعة شمول أنظمة الحماية الاجتماعية في ليبيا عام 2017.

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