قال عضو
مجلس النواب محمد العباني ،اليوم الخميس، إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق
غير المعتمدة هو السبب الرئيسي لما وصلت إليه الأوضاع في ليبيا .
وأضاف العباني في تصريحات صحفية أن تركيا
تحتل الأراضي الليبية وترسل المرتزقة السوريين للقتال في ليبيا من أجل السيطرة على
العاصمة طرابلس .
وأوضح العباني أن لقاء الوفد التركي بحكومة
الوفاق غير المعتمدة واعتزام تركيا إقامة قاعدتين عسكرتين في ليبيا يدل على أن ليبيا أصبح وطنا يباع بأبخس الأثمان
وذلك بحسب تعبيره .
The post بعد لقاء الوفد التركي بالوفاق.. العباني: ليبيا أصبح وطنا يباع بأبخس الأثمان appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
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