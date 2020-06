بعد لقاء الوفد التركي بالوفاق.. العباني: ليبيا أصبح وطنا يباع بأبخس الأثمان

قال عضو

مجلس النواب محمد العباني ،اليوم الخميس، إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

غير المعتمدة هو السبب الرئيسي لما وصلت إليه الأوضاع في ليبيا .

وأضاف العباني في تصريحات صحفية أن تركيا

تحتل الأراضي الليبية وترسل المرتزقة السوريين للقتال في ليبيا من أجل السيطرة على

العاصمة طرابلس .

وأوضح العباني أن لقاء الوفد التركي بحكومة

الوفاق غير المعتمدة واعتزام تركيا إقامة قاعدتين عسكرتين في ليبيا يدل على أن ليبيا أصبح وطنا يباع بأبخس الأثمان

وذلك بحسب تعبيره .

