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بعد لقاء الوفد التركي بالوفاق.. العباني: ليبيا أصبح وطنا يباع بأبخس الأثمان

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال عضو 
مجلس النواب محمد العباني ،اليوم الخميس، إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق
غير المعتمدة هو السبب الرئيسي لما وصلت إليه الأوضاع  في ليبيا .

وأضاف العباني في تصريحات صحفية أن تركيا
تحتل الأراضي الليبية وترسل المرتزقة السوريين للقتال في ليبيا من أجل السيطرة على
العاصمة طرابلس .

وأوضح العباني أن لقاء الوفد التركي بحكومة
الوفاق غير المعتمدة واعتزام تركيا إقامة قاعدتين عسكرتين في ليبيا  يدل على أن ليبيا أصبح وطنا يباع بأبخس الأثمان
وذلك بحسب تعبيره .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • Both, the sellers & the buyers of LIBYA are rotten & savage TURKISH where the Local Diseased Sherkess and the soulless and rotten to the core Misratees will perform anything ” ANYTHING” for their criminal Satan, AlSulTan
    The people -true Libyans- SHALL win

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