الصاعقة ترسل تعزيزات جديدة إلى شرق مصراتة

بنغازي-العنوان أرسلت القوات الخاصة الصاعقة اليوم الخميس تعزيزات عسكرية جديدة للالتحاق بالقوات الموجودة في محور شرق مصراتة، وذلك تحسباً لهجوم محتمل قد تشنه مجموعات الوفاق المسلحة المدعومة من تركيا على مدينة سرت. وأشرف مدير الإدارة العامة للقوات الخاصة، اللواء ونيس بوخمادة على إرسال التعزيزات التي خرجت من معسكر الصاعقة بمنطقة بوعطني ببنغازي إلى المحور. وهذه …

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية