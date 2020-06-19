«أوغلو»: ندعم «الوفاق» لاحتضانها الشعب الليبي.. ولن نقبل بحفتر في العملية السياسية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، إن ابتعاد عقيلة صالح عن حفتر- المشير خلفية حفتر القائد العام للقوات المسحلة- لا يكفي لدخوله العملية السياسية.

وزعم أغلو، أن الشخص الذي سيحل مكان حفتر، يجب عليه دعم الحل السياسي لا الحرب، من أجل أن يحظى بالاحترام في ليبيا، مدعيا أن غالبية أعضاء البرلمان الذي يرأسه عقيلة صالح انتقلوا إلى طرابلس ولم يبق معه إلا القليل، وفق قوله.

وأشار أغلو إلى أن تركيا لا تجد جدية كبيرة في “إعلان القاهرة”، معربا عن دعم بلاده لحكومة الوفاق في التواصل لاحتضان جميع أفراد الشعب عدا الانقلابي حفتر، على حد زعمه.