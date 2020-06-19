ليبيا الان

«أوغلو»: ندعم «الوفاق» لاحتضانها الشعب الليبي.. ولن نقبل بحفتر في العملية السياسية

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، إن ابتعاد عقيلة صالح عن حفتر- المشير خلفية حفتر القائد العام للقوات المسحلة- لا يكفي لدخوله العملية السياسية.

وزعم أغلو، أن الشخص الذي سيحل مكان حفتر، يجب عليه دعم الحل السياسي لا الحرب، من أجل أن يحظى بالاحترام في ليبيا، مدعيا أن غالبية أعضاء البرلمان الذي يرأسه عقيلة صالح انتقلوا إلى طرابلس ولم يبق معه إلا القليل، وفق قوله.

وأشار أغلو إلى أن تركيا لا تجد جدية كبيرة في “إعلان القاهرة”، معربا عن دعم بلاده لحكومة الوفاق في التواصل لاحتضان جميع أفراد الشعب عدا الانقلابي حفتر، على حد زعمه.

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أوغلو احتضان الشعب العملية السياسية حفتر دعم «الوفاق» قبول ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • واضح تاثير الترامادول عليك جعلك تقلب الحقيقة الواضحة للعميان فالشعب ومجلس نوابه وقبائله تدعم الجيش الوطنى بينما السراج منبوذ شعبيا بدليل انه عندما اوشك على السقوط باع وطنه وجلب مرتزقة واحتلال لحمايته فهو مرفوض من مجلس نواب الشعب مرتين فهمت يابغل اردوغان ياغبى

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  • اهم صفات الاخوانى النفاق وهذا الاغلوا شديد النفاق يكذب بطريقة مثيرة السخرية فلو كان السراج له ارضية شعبية لما جلب مرتزقة لحمايته من غضب الشعب وهو يعلم انه لو اجريت انتخابات فالاصوات الباطلة اكثر من الاصوات التى سيحصل عليها وهو لا يعلم اصلا بما تفعله المليشيات المتناحرة والتى تسخر منه باستمرار فعن اى شعب تتحدث ياكلب حتى فى تركيا 70% من الشعب التركى يرفض اردوغان الذى افتعل حرب مع الاكراد ليدس خسائر جنوده فى ليبيا بين ضحايا الحرب مع الاكراد من الخجل

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