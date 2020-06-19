ليبيا الان

السراج يدعو إلى دعم دولي لإعادة بناء ليبيا كدولة ديمقراطية بنظام انتخابي شامل

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

دعا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى مساندة حكومة الوفاق في تحقيق رؤية إعادة بناء ليبيا كدولة «ديمقراطية تتمتع بنظام انتخابي شامل وشفاف».

وقال السراج إن حكومة الوفاق «لن تسمح أبدا بظهور دكتاتورية من أي نوع في ليبيا»، واصفا القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بـ«الفرد الذي لا يطمح إلا في رؤية ليبيا تسلم إلى نظام شمولي، وإلى دكتاتورية لا تريد المساءلة عن أفعالها وقراراتها»، حسب مقال نشرته صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، نقلته وكالة الأنباء «آكي»، اليوم الجمعة.

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وأشار السراج إلى أن الدعم العسكري التركي جاء من أجل «صد العدوان» على العاصمة، متابعا: «قدمنا ​​في ديسمبر العام 2019 طلبا رسميا إلى الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا والجزائر لتفعيل الاتفاقيات الأمنية المبرمة منذ أن توليت منصبي».

نحتفظ بحق الدفاع عن أنفسنا
وتابع: «نحن نحتفظ بالحق في الدفاع عن أنفسنا، إذ أن الأمم المتحدة لم تتخذ أي خطوات ملموسة لمنع الهجوم»، مكملا: «هنا أود أن أشدد على التقدير القوي والامتنان العميق تجاه تركيا، في اتخاذ تدابير ملموسة ضد العدوان».

وثمن السراج «العلاقات التاريخية» مع كل من إيطاليا ومالطا، قائلا: «نقدر التعاون المستمر في جميع المجالات ذات الطبيعة الاقتصادية، لكن أيضا في قطاع محدد من الأمن البحري».

وأشاد بـ«الجهود المشتركة في إدارة قضية الهجرة، والمساهمة في تعزيز قدرات حرس السواحل الليبي»، مؤكذا أن «ليبيا لن تنسى الدول التي وقفت إلى جانب شعبها في أصعب الأوقات».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • مثل اى اخوانى بتنفس الكذب فكيف لهذا الحقير الذى اغتصب السلطة ولم يحترم اى بند من الاتفاق السياسى ان يتكلم عن الديمقراطية والمدنية ففاقد الشئ لايعطيه فانت ايها الخائن كلب لاردوغان بعت له ليبيا وجلبت نفايات ارهابية من سوريا ولم يعد فى المنطقة الغربية اصلا دولة بل دويلات ارهابية مقسمة بين مليشيات متناحرة خارج السيطرة بينما فى اقليمى برقة وفزان حيث الامن والامان فى ظل الجيش الوطنى حيث تتوفر كل مظاهر الدولة المدنية من حكومة مدنية يراسها عبدالله الثنى نالت ثقة مجلس النواب بنصاب قانونى ولو كان كما تقول ايها الكذاب حكم الفرد والعسكر لتم تعيين لواء رئيسا للحكومة دون اهتمام بارادة الشعب كما فعلت بامجرم فحكومتك رفضها نواب الشعب وانت لم تؤدى اصلا اى قسم دستورى فعن اى دولة مدنية تتحدث ياحقير فعندما تقام دولة مدنية حققية مكانك الطبيعى على حبل المشنقة فى ميدان الشهداء

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  • لو اجرينا الان انتخابات حرة فى ليبيا وترشحت منافسا للمشير خليفة حفتر فالنتيجة محسومة للمشير للفوز بجدارة من اول جولة وسنجد الاصوات الباطلة اكثر من الاصوات التى تحصل عليها !!!

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  • .
    بـَرَزَ الثعـــْـــلَبُ يوماً *** في شـِعـــار الواعـِظيـنا

    فـَمـَشى في الأرضِ يـَهــْـدي *** ويـَســُـبُّ المـاكرينا

    ويقول: الحـــَــــمـْد لله *** إلـــَـــه العالــــَــمينا

    يا عـــِـــباد الله توبوا *** فـَهو كـَهـْف ُ التــائبينا

    وازهـَدوا في الطـَيـْر إن الـ *** عـَيـْش عـَيـْشُ الزاهـِدينا

    واطـْلـُبوا الديـــك يؤذن *** لصـَـلاة الصـُـبـْح فينا

    فأتَى الديك َ رَســــُــولٌ *** مـِن إمــام الناســــكينا

    عـَرَضَ الأمرَ عـَلـَيـْـهِ *** وهو يـَرجـــو أن يـَلينا

    فأجـــــاب الديـكُ عـُذْراً *** يا أضــَـل المهـْتـَدينا

    بـَلـِّـغ الثـَعـْلـَبَ عـَنـي *** عـَنْ جـُدودي الصالحـــينا

    عن ذَوي التـِيجان مـِمـَّن *** دَخــَــلَ البـَطـْنَ اللعينا

    إنهم قـــالوا وخـَيـْرُ الـ *** قـَوْلِ قـَـوْلُ العـــارفينا

    ” مـُخـْطـِئ ٌمـَنْ ظـَنّ يـَومـاً *** أنَ لِلثـَعـْـلَبِ ديـــنا “

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  • وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّـهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾
    وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّـهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾
    وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّـهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾
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