ليبيا الان

الملف الليبي على طاولة المباحثات الإيطالية التركية

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

يصل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إلى تركيا في زيارة رسمية للقاء نظيره مولود تشاووش أوغلو.

وكشفت وزارة الخارجية الإيطالية، في تغريدة أن جدول أعمال الزيارة يتضمن “العلاقات الثنائية، والأزمة الليبية، والعلاقات بين تركيا-الاتحاد الاوروبي، والوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط”.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد ذكرت أن الزيارة، التي كان من المزمع أن تتم الأربعاء الماضي، تأتي استجابة لدعوة من السلطات في أنقرة، منوهة بأنها الثانية خلال هذا العام إلى تركيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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