شركة الكهرباء تعلن استكمال أعمال الصيانة بمنطقة مشروع الهضبة الزراعي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الجمعة، استكمال أعمال الصيانة

بمنطقة مشروع الهضبة الزراعي لمعالجة الأضرار التي لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية

.

وأوضحت الشركة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن فرقة الخطوط التابعة لدائرة توزيع الهضبة

قامت بصيانة الأسلاك وتركيب الأعمدة المتضررة بهدف إرجاع التيار الكهربائي لمنازل

المواطنين في المنطقة .

يأتي هذا فيما عقدت

لجنة الطاقة بمجلس النواب الموازى اجتماعا الخميس، مع المدير التنفيذي للشركة العامة

للكهرباء وعدد من المسؤولين لمناقشة خطة الشركة لإعادة بناء الشبكة الكهربائية في المناطق

المتضررة جنوب طرابلس، فضلا عن وضع عدد من الحلول السريعة والإستراتيجية لإنهاء أزمة

الكهرباء .

