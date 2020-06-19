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السراج: حفتر يطمح في رؤية نظام شمولي في ليبيا وديكتاتورية ترفض المساءلة

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

اعتبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق
غير المعتمدة فائز السراج أن حفتر لا يطمح إلى في تسليم ليبيا إلى  نظام شمولي وديكتاتورية تررفض المساءلة عن
أفعالها وقراراتها بحسب تعبيره.

وأوضح السراج في
تصريح صحفي أنه طلب ​​في ديسمبر العام 2019 طلبا الولايات المتحدة الأميركية
والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا والجزائر تفعيل الاتفاقيات الأمنية المبرمة منذ توليه
منصبه.

وأضاف أن الدعم
العسكري التركي جاء من أجل ما وصفه بصد العدوان على العاصمة في وقت لم تتخذ فيه
الأمم المتحدة أي خطوات ملموسة لمنع الهجوم.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • المجتمع الدولى الفاسد مسئول عن السماح لمجرم مثلك باغتصاب السلطة رغم رفض مجلس النواب لحكومتك مرتين وبنصاب قانونى وقمت يامجرم باقصاء نصف اعضاء المجلس الرئاسى التوافقى وبغياب التوافق لم يعد لاى قرار يصدر عن بقايا المجلس اى شرعية ومن اجل البقاء فى السلطة على اشلاء الشعب الليبى جلبت نفايات ارهابية من سوريا مقابل توقيع اتفاقيات باطلة مع مجرم الحرب الداعشى اردوغان والان تحول غرب ليبيا الى الى وكر للمليشيات الاجرامية من كل مكان وعلى المجتمع الدولى تشكيل تحالف دولى لمحاربة الارهاب بدعم من الجيش الوطنى وتحويل المجرم فائز السراج الى الجنايات الدولية بعد ان حول طرابلس الى عاصمة داعش مما يهدد اوربا والعالم .

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