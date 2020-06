السراج: حفتر يطمح في رؤية نظام شمولي في ليبيا وديكتاتورية ترفض المساءلة

اعتبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

غير المعتمدة فائز السراج أن حفتر لا يطمح إلى في تسليم ليبيا إلى نظام شمولي وديكتاتورية تررفض المساءلة عن

أفعالها وقراراتها بحسب تعبيره.

وأوضح السراج في

تصريح صحفي أنه طلب ​​في ديسمبر العام 2019 طلبا الولايات المتحدة الأميركية

والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا والجزائر تفعيل الاتفاقيات الأمنية المبرمة منذ توليه

منصبه.

وأضاف أن الدعم

العسكري التركي جاء من أجل ما وصفه بصد العدوان على العاصمة في وقت لم تتخذ فيه

الأمم المتحدة أي خطوات ملموسة لمنع الهجوم.

