موسى: تركيا تتواجد عسكريا في 3 مواقع عربية على رأسها ليبيا

اعتبر الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى،

الجمعة، أن تركيا تشكل أكبر خطر على العالم العربي حاليا.

وأوضح موسى في تصريحات إعلامية، أن تركيا تتواجد عسكريا

في 3 دول عربية، على رأسها ليبيا عبر وجود جوي وبحري ومرتزقة وميليشيات، وفي شمال سوريا

بوجود عسكري على الأرض، وفي شمال العراق عبر غارات جوية، لافتا إلى أن قدرة تركيا

على التواجد في أكثر من موقع في نفس اللحظة يعد تطورا خطيرا في المنطقة .

وأضاف موسى أن تركيا لن تقوم بما تقوم به في ليبيا من دون

موافقة القوى العظمى، مؤكدا أن أنقرة في الوقت نفسه مستفيدة من هذا الأمر.

وأشار موسى أن هناك وجودا لقوى كبرى في ليبيا مثل الولايات

المتحدة وروسيا ودول أوربية، مبينا أنه ليس من الضروري أن تكون مصالح هذه القوى متناسقة،

لكنها مجمعة على إبقاء الوضع الراهن على ما هو عليه حتى يتم تدبير الأمور، مبينا أن

هذه القوى تريد ألا يأخذ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة كل شيء، ولا

يأخذ حفتر كل شيء.. حسب تعبيره

وطالب موسى بضرورة التنسيق بين دول الجوار العربي والإفريقي

لحل الأزمة الليبية، لافتا إلى أن التهديد الموجود هناك يؤثر عليها .

