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موسى: تركيا تتواجد عسكريا في 3 مواقع عربية على رأسها ليبيا

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

اعتبر الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى،
الجمعة، أن تركيا تشكل أكبر خطر على العالم العربي حاليا.

وأوضح موسى في تصريحات إعلامية، أن تركيا تتواجد عسكريا
في 3 دول عربية، على رأسها ليبيا عبر وجود جوي وبحري ومرتزقة وميليشيات، وفي شمال سوريا
بوجود عسكري على الأرض، وفي شمال العراق عبر غارات جوية، لافتا إلى أن قدرة تركيا
على التواجد في أكثر من موقع في نفس اللحظة يعد تطورا خطيرا في المنطقة .

وأضاف موسى أن تركيا لن تقوم بما تقوم به في ليبيا من دون
موافقة القوى العظمى، مؤكدا أن أنقرة في الوقت نفسه مستفيدة من هذا الأمر.

وأشار موسى أن هناك وجودا لقوى كبرى في ليبيا مثل الولايات
المتحدة وروسيا ودول أوربية، مبينا أنه ليس من الضروري أن تكون مصالح هذه القوى متناسقة،
لكنها مجمعة على إبقاء الوضع الراهن على ما هو عليه حتى يتم تدبير الأمور، مبينا أن
هذه القوى تريد ألا يأخذ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة كل شيء، ولا
يأخذ حفتر كل شيء..  حسب تعبيره

وطالب موسى بضرورة التنسيق بين دول الجوار العربي والإفريقي
لحل الأزمة الليبية، لافتا إلى أن التهديد الموجود هناك يؤثر عليها .

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  • الغريب ان موسى هو من اعطى ضوء اخضر للناتو لتدمير ليبيا عندما كان امينا لجامعة الدول العربية واصدر قرار يعطى الناتو الحق فى التدخل فى ليبيا رغم ان اى قرار يكون بالاجماع ولكنه فعل مثل السراج ويصدر قرار بدون اجماع رغم ان موسى كان قبل دمار ليبيا بست شهور يضحك مع القذافى فى مؤتمر القمة العربية بسرت قبل ان يقبض ثمن نهاية خدمته 5 مليون دولار من الاسياد الصهاينة وعكس اغنية شعبولا انا اكره عمرو موسى واحب اسرائيل وحتى لا يفهم غلط انا احب نبى الله اسرائيل واكره دولة اسرائيل فنحن نحب كل الانبياء لانهم مسلمون ومنهم نبى الله اسرائيل ابن اسحق ابن ابراهيم وابو يوسف الصديق عليهم جميعا السلام وعلى دولة اسرائيل لعنة الله لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل اما اسرائيل فحنيفا مسلما

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