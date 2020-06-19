«دردور» من «اسطنبول»: لن نقبل بالحوار مع «حفتر» أو «عقيلة صالح»

أعرب فرج دردور، عن رفضه الحوار مع “حفتر” في إشارة إلى المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.

قال “دردور” الذي تقدمه وسائل إعلام إخوانية بوصفه “باحثاً سياسياً” والمقيم في “اسطنبول” عبر تدوينة بحسابه على “فيسبوك” اليوم: “الخيار العسكري الذي اصر عليه حفتر وعقيلة صالح، انتهى بهزيمة داعميهم وانصارهم قبل هزيمتهم، وسيتحملون مسؤولية كل القتل ودمار المدن التي تسببت فيها حربهم اللعينة” على حد زعمه.

أضاف “دردور” المعروف بولائه لتركيا، ودفاعه عن سياساتها في ليبيا قائلاً أنه: “لن يقبل الحوار مع القتلة” وفق تعبيره.