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«دردور» من «اسطنبول»: لن نقبل بالحوار مع «حفتر» أو «عقيلة صالح»

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعرب فرج دردور، عن رفضه الحوار مع “حفتر” في إشارة إلى المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.

قال “دردور” الذي تقدمه وسائل إعلام إخوانية بوصفه “باحثاً سياسياً” والمقيم في “اسطنبول” عبر تدوينة بحسابه على “فيسبوك” اليوم: “الخيار العسكري الذي اصر عليه حفتر وعقيلة صالح، انتهى بهزيمة داعميهم وانصارهم قبل هزيمتهم، وسيتحملون مسؤولية كل القتل ودمار المدن التي تسببت فيها حربهم اللعينة” على حد زعمه.

أضاف “دردور” المعروف بولائه لتركيا، ودفاعه عن سياساتها في ليبيا قائلاً أنه: “لن يقبل الحوار مع القتلة” وفق تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • من انت يادرور انت صرصور فار الى بلاد المغول ولاوزن لك فعقيلة صالح اعلى سلطة منتخبة فى البلاد وهو ولى الامر الشرعى للشعب الليبى حتى يتم انتخاب رئيس جديد والمشير خليفة حفتر هو قائد الجيش الوطنى بقرار من مجلس النواب وباعتراف السراج وباشاغا وسيالة فى تسجيلات مرئية ولا يجوز تغييره الا بقرار من مجلس النواب بنصاب قانونى اما حكومة السراج فرفضها مجلس النواب مرتين وطبقا لاتفاق الصخيرات اى قرار يكون بالتوافق بين الاعضاء التسعة المكونين لثلاث اقاليم ولم يعد سوى من يمثل اقليم طرابلس يشبعوا بها فى ظل مليشيات متناحرة ستفنى بعضها بينما الجيش الوطنى يسيطر على اقليمى برقة وفزان وتعيشان فى امان ويسيطر على الهلال النفطى وسرت و رسم خط الموت عند ابوقرين من يتخطاه هالك قضى الامر ياصرصور نتفاوض عشر سنين فالنفط لنا والفقر لكم !!!

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