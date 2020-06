طالب المجلس البلدي سوق الجمعة، اليوم الجمعة، بإقالة

مسؤولي الشركة العامة للكهرباء، والتحقيق معهم في ما صرف من ميزانيات للشركة سواء من

ميزانيات الحكومات المتعاقبة أو من المصرف المركزي منذ سنة 2012م وحتى الآن.

وأوضح المجلس في بيان له نشره عبر صفحته على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أنه ينظر إلى ما يحدث من تفاقم لأزمة الكهرباء وزيادة

طرح الأحمال إلى يوم كامل ويزيد على مناطق عدة بالعاصمة طرابلس، وربما مناطق أخرى،

على انه إما استهتار بضروريات المواطن أو أنه عجز كامل من قبل المسؤولين القائمين على

الشركة العامة للكهرباء ومن فوقهم من المسؤولين على توفير هذه الخدمة للمواطن، وفي

كلتا الحاليتن فإن استمرارهم في إدارة هذا الملف ليس إلا استمرارا لهذا الواقع الذي

يستوجب التغيير الفوري، مؤكدًا أنه لا يمكن استمراره سواء كان استهتارا أو عجزا.

وأضاف المجلس أن

البلديات قد طالبت على مدى السنوات السابقة، ولا زالت تطالب، بحل جذري لهذه الأزمة

التي تعد من أقسى الأزمات على المواطن، ولكن دون جدوى، حتى إن المسؤولين على إدارتها

تعودوا على مطالبات البلديات وبياناتهم فأصبحت عندهم مجرد صراخ يستمتعون بسماعه.

وتابع المجلس أنه في أزمة صيف العام الماضي، على سبيل المثال،

طالبت البلديات بالعديد من المطالب بشأن أزمة الكهرباء، وبدلا من الاستجابة لها، تم

منح التمديد لإدارة الشركة، مع الميزانية التي طلبتها، والنتيجة هي ما نراه اليوم،

حيث زاد الوضع سوءًا وتفاقمت الأزمة.

The post بلدي سوق الجمعة يطالب بإقالة مسؤولي العامة للكهرباء والتحقيق معهم appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24