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أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 19 يونيو 2020

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الجمعة 19 يونيو 2020، خلال اخر تحديث للاسعار:

العملةسعر البيعسعر الشراء
الدولار الامريكي5.90 دينار5.88 دينار
اليورو6.49 دينار6.41 دينار
الجنية الاسترليني7.20 دينار7.12 دينار
الليرة التركية0.85 دينار0.77 دينار
الدينار التونسي2.04 دينار1.96 دينار
الجنية المصري0.35 دينار0.342 دينار
الدينار الاردني8.24 دينار8.16 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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