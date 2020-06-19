انطلاق حملة نظافة واسعة بمدينة هون
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
وصول شاحنات وقود محملة بالبنزين إلى بني وليد
تم النشر منذُ 46 ثانية
مصدر الخبر / بوابة الوسط
أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 19 يونيو 2020
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
دخول 3 وحدات بمحطتي الزاوية والرويس للدورة المزدوجة
تم النشر منذُ 16 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
مدن الجبل الأخضر.. بلا ماء
تم النشر منذُ 18 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك