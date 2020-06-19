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قرقاش يتحدث عن الدور التركي في ليبيا ومعركة سرت المقبلة

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن بعض أصدقاء بلاده اتخذوا قرارات خاطئة وأحادية الجانب.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن قرقاش قوله أمس الخميس في منتدى على الإنترنت: “لقد اتخذ بعض أصدقائنا قراراتهم الفردية وأحادية الجانب، ولقد رأينا ذلك مع المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، ولاحظنا ذلك مع الجنرال حفتر في ليبيا”. وأضاف: “لقد ثبت أن الكثير من هذه الحسابات الصادرة من طرف واحد خاطئة، فهذه الحسابات تجعلك لا تملك في بعض الأحيان السيطرة أو المشورة الأخلاقية التي تريد عرضها على بعض أصدقائك”.

وأوضح قرقاش أن الإمارات تدعم المبادرة التي قدمتها مصر ورئيس البرلمان الليبي الواقع شرق البلاد عقيلة صالح، كما وجه انتقادات لتركيا. وتابع: “ما لا تفهمه تركيا اليوم هو أن الحصول على 100 كيلومتر هنا أو 200 كيلومتر هناك لن ينهي الأزمة في ليبيا، وأنها الآن هي الدولة الوحيدة التي تعترض على وقف فوري لإطلاق النار وأن معركة سرت المقبلة تكتنفها مشاكل جمة”.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • حكام دول الخليج الحفاة العراة هم سبب تخلف العرب فحرصهم على كراسيهم وطلب حماية الامريكان لها مقابل دفع ثمن غالى تنفق منه على اسرائيل بالله عليك من الذى اسقط صدام وفتح الطريق امام ايران للانفراد بالمنطقة الستم انتم دول الخليج حتى بعد ان وافق صدام على الخروج من الكويت تم تدمير الجيش العراقى لصالح اسرائيل وباموال دول الخليج وفى اليمن ارتكبت الامارات والسعودية خطأ فادح حيث رفضا التحالف مع على عبدالله صالح وتركتوه فريسة للحوثيين تحالفوا معه واستولوا على السلطة بسبب غباوته فابنه احمد كان يقيم فى الامارات وهو لا ينسى انه تم علاجه فى السعودية منتهى الغباوة وفى ليبيا تخليتم انتم والسعودية عن الجيش الوطنى لارضاء الامريكان اسيادكم الذين اعطوا الضوء الاخضر لتركيا لنقل ارهابيين الى ليبيا وللاسف نرى تحول اعلامى فى قناتى العربية الحدث والعربية وسكاى نيوز باستضافة بغبغانات تردد اكاذيب ضد الجيش الوطنى دون تدخل من هذه القنوات لاذاعة تقرير يوضح الحقيقة عيب ياقرقاش مكانك قرقارش

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