أعلنت حكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم

الجمعة، رفضها طلب مصر عقد اجتماع للجامعة العربية لبحث الأزمة الليبية.

The post الوفاق تعلن رفض طلب مصر عقد اجتماع للجامعة العربية لبحث الأزمة الليبية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24