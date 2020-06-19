«سوناطراك» الجزائرية مستعدة لاستئناف نشاطها في ليبيا بشرط توفر الظروف

كشفت وزارة الطاقة الجزائرية عن اتصالات مع الجانب الليبي بشأن استئناف نشاط شركة «سوناطراك» الحكومية في البلاد في حال توفر الظروف، تطبيقًا لاتفاق موقع بين الجانبين بداية العام 2018.

وربط وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، في جلسة استماع للجنة المالية والموازنة في البرلمان، مساء الخميس، استئناف «سوناطراك» أنشطتها في الخارج بشرط أن تكون مربحة، مؤكدًا أن التنسيق جار مع وزارة الطاقة الليبية لاستئناف أنشطة الشركة الوطنية للمحروقات بمجرد توفر الظروف الملائمة، وتحسن الأوضاع الأمنية.

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وتستثمر الشركة الجزائرية أموالًا طائلة في حقول متواجدة بغدامس الليبية، منذ فوزها بعقد التنقيب، لكن الوضع الأمني والسياسي المتوتر قبل ما يقارب خمس سنوات دفعها إلى ترك عتاد واستثمارات بقيمة تفوق 155 مليون دولار في البلاد.

وفي 2018 وقعت «سوناطراك» اتفاق إطار مع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين حول تسيير حقول المحروقات الحدودية. ويقضي الاتفاق بتحيين دراسة ترجع لعام 2006 تخص الحقلين الحدوديين الرار الجزائري والوفاء الليبي.

وناقش رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، خلال زيارة للجزائر في أكتوبر الماضي، مع المدير العام لشركة «سوناطراك»، رشيد حشيشي، ونائبيه ونخبة من مديري الإدارات بالشركة «سبل التعاون المشترك التي من شأنها المساعدة في عودة الشركة الجزائرية لمزاولة نشاطها في ليبيا وتعزيز العلاقات النفطية المشتركة».

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