قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، الجمعة، إن

تركيا تتخذ من اتفاقها مع حكومة الوفاق غير المعتمدة مظلة لارتكاب الانتهاكات في

ليبيا.

وأضاف دندياس في مقابلة تلفزيونية أن تصرف البحرية التركية

بطريقة عدائية تجاه شركائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمنعهم من تطبيق حظر الأمم

المتحدة على السلاح في ليبيا، غير مقبول بالمرة.

وتابع دندياس أن تركيا تقوم من خلال المذكرة الأمنية مع حكومة

الوفاق بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة لحظر الأسلحة.

وأكد دندياس أن تركيا تعمل بشكل مناهض لرغبة الشعب الليبي،

ومصر وفرنسا واليونان والاتحاد الأوروبي يريدوا استقرار ليبيا بطريقة تتيح للشعب الليبي

أن يكون لديهم حياة وحرية تعبير من خلال حكومة مختارة.

وأشار دندياس إلى أن عملية إيريني البحرية تستهدف تحقيق السلام

في ليبيا من خلال وضع حد لكل من يقوم بانتهاك القانون الدولي.

The post دندياس: تركيا تتخذ من اتفاقها مع الوفاق مظلة لارتكاب الانتهاكات في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24