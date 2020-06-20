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“الغرياني” يبيح قتل أسرى الجيش الليبي وأسر الشهداء يستنكرون

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر عّرابوالمعزول  الصادق الغرياني، فتوى تبيح قتل أسرى الجيش الليبي، معتبرا أياهم  ” بغاة “،الأمر الذي أثارعاصفة من الانتقادات عبر وسائل التواصل الإجتماعي محليًا وعربيًا ، معتبرين إياه معلنا فصل جديد من فصول العنف المغلف بالفتوى ومذكرة بضحايا وأحداث خلت  فيما كان الصمت هو سيد الموقف لدى من يصفون أنفسهم بـ ” حراس القانون وحقوق الإنسان ومحاربو خطاب الكراهية ” وعلى رأسهم البعثة الأممية وفتحي باشاآغا وزير داخلية الوفاق .

وقال المفتى المعزول،  ردًا على سؤال مزعوم من مواطن حول غنائم ” بركان الغضب من الجيش ” ليأتي الرد الصاعق منه بفتوى تنص على أن هؤلاء – أي الجيش – ليسوا ممن ينطبق عليهم عدم الإجهاز على أسيرهم أو الامتناع عن ملاحقة مهزومهم ، لأن هذا ماينطبق عن البغاة وهم أشد من ذلك ” . حسب مزاعمه وفتاويه .

 

وهاجم  عدد من المتابعين والخبراء ذوي الشهداء الذين قتلوا في وقت سابق بعد أسرهم أحياء بأن هذه الفتوى وضعت النقاط على الحروف وبيّنت مصدر ” القاعدة الشرعية الشاذة ” التي قُتل بها ذويهم في أوقات سابقة ومن هؤلاء قرابة 140 عسكري ومدني  في  مجزرة قاعدة براك الشاطئ سنة 2017 ،وهي المجزرة المنسية التي نفذتها مجموعات مختلفة من بينها سرايا الدفاع عن بنغازي التي تتخذ من الغرياني مرجعية لها وقد باركها سامي الساعدي الذراع الأيمن للغرياني ضمنيًا عندما اعتبرها ” تعافٍ للجنوباتننتئلاؤءلاةونتانسشجحثفغعائءلاةوظ

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ماذا نتوقع من ابولهلب الصهيونى الحقير الذى تعلم الاسلام من يهودى هولندى كما قال هو واليهود اشد الناس عداوة للذين امنوا والمضحك ان هذا الجاهل قال انهم يحاربون المغول ونسى ان الجيش الوطنى هو من بحارب المغول ولو فتح هذا المهبول اى قاموسى عربى لعرف ان معنى كلمة ترك وجمعها اتراك جمع من المغول فهو يعيش فى اسطنبول فى جمع من المغول انه مسطول لايدرى شبنوا يقول يسب اسياده الاتراك المغول

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  • .
    وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّـهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾
    يُخَادِعُونَ اللَّـهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾
    فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّـهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾
    وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾
    أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾
    وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗأَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَـٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾
    وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿١٤﴾
    اللَّـهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾
    أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴿١٦﴾
    مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّـهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾
    صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾

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  • تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ.
    فقناة التناصح تمولها قطرائيل ويشرف عليها الصهيونى عزمى بشارة عضو الكنيست الاسرائيلى ومستشار اعلامى لامير قطر القذر
    ووجدوا ضالتهم فى شيخ بلغ من العمر ارزله اراد الله له سوء الخاتمة ليعيش خائنا ويموت كلب من كلاب النار ويحمل وزره ووزر من اضلهم وادخلهم معه جهنم ومن يتبعون ماذا سيقولوا عنه يوم القيامة لو تخيل هذا المجرم هذا المشهد لتاب الى الله ولعل ساعده الساعدى ابتلاه الله بفقد ابنه فى شبابه لعله يرجع عن ضلاله لكن هذا المعتوه مستمر فى عشق ملذات الدنيا مع انه على ابواب القبر ويوم القيامة يتبرأ منه قرينه الشيطان اللعين
    قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَٰكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (27)

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  • واحد من المفلسين
    عن أبى هريرة، رضي الله عنه، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: (أتدرون من المفلس – قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع؛ فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام، وزكاة؛ ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا؛ وضرب هذا؛ فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته؛ فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار).
    هل يتخيل هذا المجرم ان رسولنا الكريم الصادق الامين استغفر للمنافقين الى ان نهاه الله عن ذلك وسيدنا ابوبكر منع عطاياه عن احد المنافقين الذى خاض فى عرض ابنته السيدة عائشة فى قصة الافك فنزلت ايات قرآنية تعاتبه فهذا هو اسلامنا رحمة للعالمين وليس مثل طباعك الصهيونية العنصرية التى تؤمن بالحساب وتكذب على الله وتحرف الكلم عن موضعه وما تقوله هو الكفر بعينه الذى قال عنه رسول الله فى خطبة الوداع :-
    عن جريرٍ قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ((استنصتِ الناسَ))، ثم قال: ((لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضُكم رقاب بعضٍ)).

    وجاء في الصحيحين من حديث أبي بَكرةَ، ومن حديث ابن عمر، وعند البخاري من حديث ابن عباس.

    أولًا: ترجمة راوي الحديث:

    جرير بن عبدالله رضي الله عنه تقدمت ترجمته في الحديث السابع والثلاثين من كتاب الإيمان.

    ثانيًا: تخريج الحديث:

    الحديث أخرجه مسلم، حديث (65)، وأخرجه البخاري في “كتاب العلم” “باب الإنصات للعلماء” حديث (121)، وأخرجه النسائي في “كتاب التحريم” “باب تحريم القتل” حديث (4142)، وأخرجه ابن ماجه في “كتاب الفتن” “باب لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض” حديث (3942).

    ثالثًا: شرح ألفاظ الحديث:

    (استَنْصِت): الألف والسين والتاء في اللغة تدل على الطلب، والمعنى: اطلب من الناس أن ينصتوا ليسمعوا الخطبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في خطبة الوداع.

    (يضرب بعضكم رقاب بعضٍ): هذه العبارة كناية عن القتل؛ أي: يقاتل بعضكم بعضًا.

    رابعًا: من فوائد الحديث:

    الفائدة الأولى:

    الحديث دليل على أدب من آداب طالب العلم، وهو الإنصات بين يدَيْ من يعلمه الخير، وقد بوب البخاري لهذا الحديث في كتاب العلم بـ: “باب الإنصات للعلماء”.

    الفائدة الثانية:

    حديث الباب كالذي قبله، يدل على أن قتال المسلم كفر، ويقال في تأويل الكفر هنا ما قيل في الحديث السابق، ويُزَادُ عليه تأويل آخر، وهو أن المعنى: لا يكفِّر بعضكم بعضًا، فيستحلَّ بعضُكم رقاب بعض.

    فإن قيل: كيف نجمع بين هذا الوعيد في قتال المسلم لأخيه الذي جاء في حديث الباب والذي قبله وبين ما حصل بين الصحابة من قتال بعضهم بعضًا في موقعة صِفِّين والجمَل، خاصة وأننا نعرف أن الصحابة مِن أحرص الناس على الخير، وأبعدِهم عن الوعيد، وأشدِّهم حذرًا؟!

    الجواب أن يقال: إن الصحابة – رضي الله عنهم – في تلك الفتن من المقاتلة على قسمين: قسم اعتزل القتال ولم يشاركوا، وهؤلاء استدلوا بأحاديث كثيرة، منها: حديث الباب والذي قبله، وحديث ابن مسعود عند أحمد في ذكر الفتنة، وفيه: “قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: ((كُفَّ يدك ولسانك، وادخل دارك))، قلت: يا رسول الله، أرأيت إن دخل رجل عليَّ داري؟ قال: ((فادخل بيتك))، قال: قلت: أفرأيت إن دخل عليَّ بيتي؟ قال: ((فادخل مسجدك، وقبض بيمينه على الكوع، وقل: ربي الله، حتى تموت على ذلك))، وفي رواية للطبراني: ((ليمسك بيده، وليكن عبدَ اللهِ المقتولَ، لا القاتل)).

    وقسم شاركوا في القتال، وهؤلاء أوَّلُوا حديث الباب والذي قبله وغيرهما من الأحاديث بأنها وعيد فيمن قاتل من غير تأويل ولا اجتهاد، وأنهم غير داخلين في مثل هذه الأحاديث والوعيد فيها، فهم متأوِّلون مجتهدون.

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