سيالة يقدم لوزير الخارجية العماني أسباب رفض اجتماع مجلس الجامعة العربية

أجرى وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة اتصالا هاتفيا مع مسؤول الشؤون الخارجية في سلطنة عمان رئيس المجلس التنفيذي (وزراء الخارجية) لجامعة الدول العربية للدورة الحالية للتشاور بشأن التطورات الجارية في ليبيا.

وقالت خارجية الوفاق إنه تمت مناقشة المذكرة المقدمة من ليبيا الرافضة لدعوة مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة عبر الدوائر المغلقة (فيديو كونفرنس) خلال الأسبوع القادم.

وأعلنت أن “الرفض الليبي نابع من عدم اتباع الإجراءات والقواعد المعمول بها في أي اجتماع حتى يحقق الغاية المرجوة منه وعلى رأس ذلك التشاور مع ليبيا باعتبارها الدولة المعنية بالاجتماع وهو ما لم يحدث”، مشيرة إلى “أن الاجتماع المغلق عبر الفيديو لا يصلح لمناقشة ملفات شائكة تحتاج إلى مداولات ونقاشات معمقة وأن إهمال كل ذلك يؤدي إلى تعميق الهوة وإحداث الانقسام ولن يخدم في شيء العمل العربي المشترك”.