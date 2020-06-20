الوطني لمكافحة الأمراض: 10 إصابات جديدة بكورونا ونتائج 815 عينة سالبة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، تسجيل 10

إصابات جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أنه استلم 825 عينة من عدة مختبرات، مبينًا أنه

استلم 183 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و43 عينة من مختبر فرع المركز

الوطني سبها، و333 عينة من مختبر مركز بنغازي الطبي، و147 عينة من مختبر المركز الوطني

للصحة الحيوانية، و96 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و12 عينة من مختبر

فرع المركز الوطني مصراتة، و11 عينة من مختبر المركز المرجعي زليتن.

وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 815 سالبة، و10 عينات موجبة لمخالطين، مشيرًا إلى أنه من ضمن النتائج السالبة تماثل حالتين للشفاء.

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