قال ما يعرف بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، إن عدد

قتلى المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا ارتفع إلى 417 بينهم 30 طفلا.

