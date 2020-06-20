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السراج: شكرا تركيا.. “لن نسمح بإقامة أي نوع من الديكتاتورية في ليبيا”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب رئيس المجلس الرئاسي،فائز السراج، عن شكره لتركيا، بعد الدعم الذي قدمته لحكومة الوفاق، مضيفا أنهم لن يسمحوا بإقامة أي نوع من الديكتاتورية في ليبيا.

وتطرق السراج، في مقال لهُ نشرته صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، إلة المشير خليفة حفتر، واصفا إياه بـ “شخص يطمح لإقامة نظام شمولي، وإلى دكتاتورية لا تريد مساءلة أفعالها”، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.

ووصف فائز السراج، أن التهم الموجهة حول طرابلس بأنها أصبحت مأوى للإرهابيين، هو “ضرب من الجنون”.

وطالب رئيس المجلس الرئاسي، الأمم المتحدة ببدعم الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي في ليبيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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