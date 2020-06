قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، إن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة، لكنه جيش رشيد، وذلك أثناء تفقده منطقة عسكرية قرب الحدود مع ليبيا.

