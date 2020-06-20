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الرئاسة التركية: توقيعنا للإتفاقية العسكرية مع حكومة الوفاق تم بناءً على رغبتهم

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – زعم المتحدث بإسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن الجميع أقروا بأن بلاده أعادت لليبيا توازنها، مضيفاً :”ونحن كذلك نرغب بتوقف الصراع هناك، وندعم أي حل يضع وحدة التراب الليبي كأحد أولوياته”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول التركي أمس الجمعة وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية خلال مشاركته بندوة نقاشية افتراضية نظمتها مؤسسة “كونراد أديناور” السياسية ومقرها ألمانيا.

وإلى جانب قالن شارك في الندوة أيضاً جوهان ويدفول عضو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني، وقاما بالحديث عن عدد من القضايا التي تشغل حيزاً من الأجندة السياسية العالمية.

وفي الشأن الليبي قال متحدث الرئاسة التركية إن الأزمة في ليبيا مستمرة منذ أكثر من 9 سنوات، زاعماً أن بلاده تعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار هناك.

وأوضح قالن أنهم لا زالوا يعلقون آمالًا على مؤتمر برلين حول الشأن الليبي والذي انعقد بالعاصمة الألمانية في يناير الماضي.

وأردف :”وقف إطلاق النار الذي تمخض عن ذلك المؤتمر تعرض للانتهاك مرات عديدة من قبل الجنرال الانقلابي حليفة حفتر ورغم ذلك لا زالت دول مثل روسيا، وفرنسا تقوم بدعمه، حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية المعترف بها من الأمم المتحدة والعام الماضي وقعنا معها اتفاقية عسكرية بناء على رغبتها”.

كما تابع :” الكل يقر بأن تركيا أعادت التوازن لليبيا ونحن نرغب في توقف الصراع هناك وندعم أي حل سياسي يضع وحدة التراب الليبي ضمن أولوياته؛ غير أنه لم تعد هناك ثقة بحفتر، هو فقط يريد كسب مزيد من الوقت”.

في سياق متصل شدد متحدث الرئاسة التركية على ضرورة لعب حلف شمال الأطلسي”ناتو” دور موحد في ليبيا، مشيراً إلى أن السياسة الأمريكية حيال ما يجري بليبيا سياسة متقلبة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • يتنفس الكذب ويقلب الحقائق مثل الصهاينة اسياده فالمشير خليفة حفتر هو قائد الجيش الوطنى بقرار من مجلس نواب الشعب ولا يستطيع احد عزله الا بقرار من مجلس النواب بنصاب قانونى اما مايسمى حكومة الوفاق فطبقا لاتفاق الصخيرات يجب ان تنل ثقة مجلس النواب وتعمل لمدة عام واحد فقط ولكن تم رفضها مرتين وبانسحاب اربع اعضاء من التوافق الرئاسى انتهى التوافق ولم يعد بالامكان اصدار اى قرار يحتاج لتوافق الاعضاء التسعة وبالتالى كل قرارات السراج باطلة بما فيها الاتفاق مع تركيا لانه يحتاج موافقة جميع الاعضاء التسعة للمجلس الرئاسى ثم موافقة البرلمان بنصاب قانونى وهذا لم يحدث اصلا وبالتالى فان الاتفاق باطل ومزور مثل شهادة الاسطى اردوغان الجامعية وهو لايملك سوى دبلوم

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