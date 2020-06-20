الرئاسة التركية: توقيعنا للإتفاقية العسكرية مع حكومة الوفاق تم بناءً على رغبتهم

ليبيا – زعم المتحدث بإسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن الجميع أقروا بأن بلاده أعادت لليبيا توازنها، مضيفاً :”ونحن كذلك نرغب بتوقف الصراع هناك، وندعم أي حل يضع وحدة التراب الليبي كأحد أولوياته”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول التركي أمس الجمعة وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية خلال مشاركته بندوة نقاشية افتراضية نظمتها مؤسسة “كونراد أديناور” السياسية ومقرها ألمانيا.

وإلى جانب قالن شارك في الندوة أيضاً جوهان ويدفول عضو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني، وقاما بالحديث عن عدد من القضايا التي تشغل حيزاً من الأجندة السياسية العالمية.

وفي الشأن الليبي قال متحدث الرئاسة التركية إن الأزمة في ليبيا مستمرة منذ أكثر من 9 سنوات، زاعماً أن بلاده تعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار هناك.

وأوضح قالن أنهم لا زالوا يعلقون آمالًا على مؤتمر برلين حول الشأن الليبي والذي انعقد بالعاصمة الألمانية في يناير الماضي.

وأردف :”وقف إطلاق النار الذي تمخض عن ذلك المؤتمر تعرض للانتهاك مرات عديدة من قبل الجنرال الانقلابي حليفة حفتر ورغم ذلك لا زالت دول مثل روسيا، وفرنسا تقوم بدعمه، حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية المعترف بها من الأمم المتحدة والعام الماضي وقعنا معها اتفاقية عسكرية بناء على رغبتها”.

كما تابع :” الكل يقر بأن تركيا أعادت التوازن لليبيا ونحن نرغب في توقف الصراع هناك وندعم أي حل سياسي يضع وحدة التراب الليبي ضمن أولوياته؛ غير أنه لم تعد هناك ثقة بحفتر، هو فقط يريد كسب مزيد من الوقت”.

في سياق متصل شدد متحدث الرئاسة التركية على ضرورة لعب حلف شمال الأطلسي”ناتو” دور موحد في ليبيا، مشيراً إلى أن السياسة الأمريكية حيال ما يجري بليبيا سياسة متقلبة.

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