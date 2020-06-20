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سفير تركيا في تونس: لا نحتاج إلى مساندة لوجيستية من أي بلد لدعم «الوفاق»

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال سفير تركيا لدى تونس علي أنانير إن أنقرة اليوم ليست في حاجة إلى مساندة لوجيستية من أي بلد لمساعدة حكومة الوفاق.

وردا على اتهام تركيا بالتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، أكد انانير أن بلاده «تدعم الشرعية في ليبيا، كما تساعد العمل على حل (ليبي – ليبي)»، على غرار الموقف التونسي الذي وصفه «بالواضح والمحترم»، حسب تصريحاته في مقابلة مع «راديو موزاييك» التونسي، أمس الجمعة.

ولفت إلى أن حكومة الوفاق طلبت من أنقرة «مساندتها والدفاع عنها بعد الانقلاب الذي قام به (المشير) خليفة حفتر»، وفق تعبيره، مضيفا أن هدف تركيا الوحيد هو «أن يفهم حفتر ومن يدعمه، أنه لن يستطيع التحكم في ليبيا بالعنف وبالقوة العسكرية».

«تركيا لا تحتاج مساندة لوجيستية»
ويرى الدبلوماسي التركي أن الليبيين هم القادرون على إيجاد الحل، مع ضرورة العودة إلى طاولة الحوار والمفاوضات، معقبا: «تركيا اليوم ليست في حاجة إلى مساندة لوجيستية من أي بلد لمساعدة الحكومة الشرعية في ليبيا».

والأربعاء الماضي، زار وفد تركي رفيع المستوى طرابلس لمناقشة سبل تفعيل مذكرتي تفاهم أمنية وعسكرية مع حكومة الوفاق، إلى جانب فتح ملف الاستثمارات وإعادة إعمار ليبيا، والتعاون في مجالات الطاقة والبناء والأعمال المصرفية.

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ومع تزايد الاتهامات لأنقرة بالتدخل في شؤون ليبيا الداخلية خصوصا من طرف باريس، اجتمع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في العاصمة برلين الجمعة، في قمة بحثت الوضع في ليبيا في ظل النفوذ التركي والروسي، والوضع في الساحل الأفريقي، وأيضا ملف إيران النووي.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • الشعب التركى اول من يعرف انكم كاذبون لهذا اسقطكم فى انقرة واسطنبول وشعبية اردوغان فى الحضيض لانه كذاب اشر

    يتنفس الكذب ويقلب الحقائق مثل الصهاينة اسياده فالمشير خليفة حفتر هو قائد الجيش الوطنى بقرار من مجلس نواب الشعب ولا يستطيع احد عزله الا بقرار من مجلس النواب بنصاب قانونى اما مايسمى حكومة الوفاق فطبقا لاتفاق الصخيرات يجب ان تنل ثقة مجلس النواب وتعمل لمدة عام واحد فقط ولكن تم رفضها مرتين وبانسحاب اربع اعضاء من التوافق الرئاسى انتهى التوافق ولم يعد بالامكان اصدار اى قرار يحتاج لتوافق الاعضاء التسعة وبالتالى كل قرارات السراج باطلة بما فيها الاتفاق مع تركيا لانه يحتاج موافقة جميع الاعضاء التسعة للمجلس الرئاسى ثم موافقة البرلمان بنصاب قانونى وهذا لم يحدث اصلا وبالتالى فان الاتفاق باطل ومزور مثل شهادة الاسطى اردوغان الجامعية وهو لايملك سوى دبلوم

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