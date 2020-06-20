دي مايو من أنقرة: ضرورة العمل لوضع حد للصراع في ليبيا

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن بلاده تريد العمل مع تركيا لوضع حد للحرب في ليبيا.

وقال دي مايو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في أنقرة اليوم، إن تجميد الصراع سيؤدي إلى تقسيم البلاد، مطالباً بوقف تدفق الأسلحة وانتهاك حظر الأمم المتحدة ووجود المرتزقة في الأراضي الليبية.

وأشار دي مايو إلى أن قوات الجيش الوطني الليبي تستمر في التسبب بإصابات بين المدنيين بالقنابل والفخاخ المتفجرة، موضحاً أن إيطاليا ضمنت المساعدة لحكومة الوفاق عبر إرسال فريق للمناطق الملغومة جنوب طرابلس.

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