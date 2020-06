رسميا.. الوفاق ترفض دعوة مصر لعقد اجتماع طارئ بالجامعة العربية حول ليبيا

أعلنت مندوبية

ليبيا لدى جامعة الدول العربية، السبت، عن رفضها دعوة مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة

العربية خلال الأسبوع القادم بشأن ليبيا.

وأكدت المندوبية في بيان رسمي، أن ليبيا

تتمسك بالقواعد الإجرائية المعمول بها بالنسبة لعقد اجتماعات مجلس الجامعة

والمتمثلة في التشاور واسع النطاق بشكل أو بأخر.

وأشارت المندوبية إلى أنه في ظل تلك التشاور

المسبق، فتجد ليبيا نفسها مضطرة لرفض انعقاد تلك الدورة حول موضوع يخصها ولم يتم

استشارتها فيه.

كما تحتفظ ليبيا بحقها في الطعن على أي وثيقة قد تصدر عن اي اجتماع يخالف هذه القواعد، حيث انعدام التشاور المسبق لن يأتي إلا بمواقف ناقصة وغير قابلة للتنفيذ.

