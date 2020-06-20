قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بعثة إيريني الأوروبية غير متوازنة، لأنه فرنسا ترسل أسلحة للجنرال خليفة حفتر.

وأضاف أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو في نهاية لقائهما بالعاصمة أنقرة، الجمعة، أن “إيطاليا تقود مهمة إيريني لأجل ليبيا، بنوايا حسنة بالتأكيد”، لكن “مشاركة فرنسا تعني أن العملية غير متوازنة”، وذلك لأن “فرنسا تدعم الجنرال خليفة حفتر وترسل إليه الأسلحة”.