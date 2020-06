أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، على أن أي دخول إلى ليبيا يجب أن يتم تحت راية القبائل، وذلك خلال تفقده لقاعدة عسكرية بالقرب من الحدود الليبية.

