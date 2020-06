مرور 9 سنوات على مجزرة بيت الفريق الخويلدي الحميدي بمدينة صرمان

تصادف اليوم الذكرى التاسعة على المجزرة البشعة التي ارتكبها حلف الناتو عام 2011، باستهدافه منزلا لعائلة الفريق الخويلدي الحميدي في مدينة صرمان غرب العاصمة طرابلس، والتي وراح ضحيتها 13 شخصا من أسرته ومدنيين آخرين.

ففي 20 يونيو 2011، استهدفت طائرات (الناتو) منزل الحميدي، في اعتقادهم أن ذلك سيساعد في إضعاف النظام الجماهيري وهدم ليبيا والاستيلاء على ثرواتها، حيث كان الحميدي عضو مجلس القيادة الثوري لثورة الفاتح رفيقا للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وكان الهجوم مخططا له كجزء مما يسميه (الناتو) “دورة العمل الجوي المشتركة”، وعقب إعطاء الناتو الضوء الأخضر لقصف منزل الحميدي، تم تحضير ثماني قذائف وصواريخ لوضعها في الطائرات التي ستشن الهجوم.

ويعد ذلك الهجوم ضمن سلسلة مجازر ارتكبها الناتو في ليبيا عام 2011 ضد المدنيين، فلم يكن حريصا على حياة الليبيين وأطفالهم بل كان يدمر حتى المباني الخاصة وقتل العديد من العائلات، التي راح ضحيتها رجال ونساء وأطفال أبرياء، ومازالت ليبيا تعاني حتى الآن بسبب اعتداءات الناتو.

فخلال استهداف الناتو لمنزل الحميدي لم يراعي أن العملية لن تقتصر على مقتله بل تطرقت لإزهاق أرواح 13 شخصا مدنيا في انتهاك صريح لحقوق الإنسان.

وتقدم خالد الخويلدي الحميدي بدعوى قضائية في فبراير 2018 إلى المحكمة العليا البلجيكية ضد حلف شمال الاطلسي “ناتو” على خلفية استشهاد افراد أسرته إثر استهداف طيران الحلف منزل عائلته بمزرعتهم في مدينة صرمان غرب العاصمة طرابلس.

وأوضح الحميدي، في مقابلة تلفزيونية، أنه ليس الوحيد الذي فقد ذويه في مثل هذه الغارات، مؤكدًا أنه يتحدث نيابة عن كثيرين من الليبيين.

ولم تكن مجزرة منزل الحميدي هي الأولى من نوعها في ليبيا، حيث ارتكب الناتو جرائم ضد الإنسانية والتي وصفها بعض الليبيين بأنها حملة إبادة جماعية ضد المدنيين الليبيين، وأن تلك الجرائم تستحق أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية على إثرها طلبات قبض على قادة هذا الحلف لمحاكمتهم عليها.

فجرائم الناتو في ليبيا عام 2011 تسببت في معاناة كبيرة للشعب الليبي حتى الآن، وساهمت في وقف الحياة والمشروعات التي كادت ليبيا أن تنافس بها العالم، وأصبحت ليبيا مهددة بسبب الانقسمات، الناتجة عن سيطرة مجموعة من المليشيات على مقدرات الشعب الليبي، وأصبح الفساد هو سيد الموقف في ليبيا، فالمصارف خالية من السيولة، والكهرباء تحولت إلى أزمة يومية، هذا إلى جانب انهيار البنية التحتية، وارتفاع الأسعار، والتدخل الأجنبي السافر في شؤون ليبيا.

