السيسي: سرت – الجفرة خط أحمر وتدخل مصر المباشر في ليبيا أصبح شرعيا

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن التدخل المباشر في ليبيا أصبحت تتوفر له “الشرعية الدولية سواء فى إطار ميثاق الأمم المتحدة (حق الدفاع عن النفس) أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي وهو مجلس النواب.”

وأضاف الرئيس المصري إن تجاوز سرت الجفرة خط أحمر، ومن حق بلاده تأمين حدودها الغربية بعمقها الاستراتيجي من تهديدات المليشيات الإرهابية والمرتزقة، المدعومة من أطراف خارجية معروفة بدعمها للإرهاب.

وأكد السيس أن هدف مصر “هو سرعة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومى العربي، لافتا إلى أن الهدف الثالث هو حقن دماء الاشقاء من أبناء الشعب الليبي شرقا وغربا بتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار، ومنع أى من الأطراف من تجاوز الأوضاع الحالية”.

كما قال السيسي “إننا نقف اليوم أمام مرحلة فارقة تتأسس على حدودنا تهديدات مباشرة، تتطلب منا التكاتف والتعاون؛ ليس فيما بيننا فقط وإنما مع أشقائنا من الشعب الليبي، والقوى الصديقة، لحماية والدفاع عن بلدينا، ومقدرات شعوبنا، من العدوان الذى تشنه الميليشيات المسلحة الإرهابية والمرتزقة بدعم كامل من قوى تعتمد على أدوات القوى العسكرية لتحقيق طموحتها التوسعية على حساب الأمن القومى العربي”.

وأشار الرئيس المصري إن بلاده “تسعى إلى وقف فوري لإطلاق النار والبدء في مفاوضات عملية تسوية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين، وتطبيقا عمليا لمبادرة إعلان القاهرة”.