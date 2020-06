قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش خالد المحجوب، اليوم السبت، إن مصر تدرك جيدا خطورة التدخلات الخارجية في ليبيا والتهديدات الإرهابية.

وأضاف المحجوب في تصريحات صحفية ، إن مصر هي الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن في ليبيا لا تركيا التى ترسل المرتزقة السوريين للسيطرة على العاصمة طرابلس و تحقيق أهدافها الاقتصادية من تدخلها في ليبيا .

The post بعد خطاب السيسي.. المحجوب: مصر هى الشريك الحقيقى لتحقيق الأمن في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24