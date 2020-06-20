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بعد خطاب السيسي.. المحجوب: مصر هى الشريك الحقيقى لتحقيق الأمن في ليبيا

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش خالد المحجوب، اليوم السبت، إن مصر تدرك جيدا خطورة التدخلات الخارجية في ليبيا والتهديدات الإرهابية.

وأضاف المحجوب في تصريحات صحفية ، إن مصر هي الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن في ليبيا لا تركيا التى ترسل المرتزقة السوريين للسيطرة على العاصمة طرابلس و تحقيق أهدافها الاقتصادية من تدخلها في ليبيا .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • السيسى بعمل بمثل قبيح منتشر فى الجيش المصرى يقول عايز تنيك الجيش ما تورهوشى زبك .واردوغان بيتخيط فى الخفاء ولا يستطيع ان يتالم او ينبح

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