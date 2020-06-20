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عماري زايد : حديث السيسي مرفوض ولنا الحق في فرض ” سيادة الدولة ” وإنهاء التمرد

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – عبّر عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد القيادي في حركة ” التجمع الإسلامي المحظورة ” عن رفضه وبشدة ماجاء في كلمة السيسي معتبرًا إياها استمرارا في ما أسماه ” الحرب على الشعب الليبي و التدخل في شؤونه ، و تهديدا خطيرا للأمن القومي الليبي و لشمال إفريقيا و انتهاكا صارخا للأعراف و المواثيق الدولية ” .

وقال زايد الذي دخل المجلس الرئاسي ممثلاً عن شورى بنغازي والكيانات الإرهابية المنهارة في بنغازي من خلال بيان : ”  نرفض بشكل قاطع ما تم إعلانه عن عزم مصر إنشاء وتجهيز ميلشيات وعصابات مسلحة لمحاربة الحكومة الشرعية في ليبيا، و نعتبره تهديدا للسلم الأهلي و الدولي، وتكرارا لأساليب التمرد الذي تم دحره عسكرياً ” .

وأضاف المطلوب السابق للأجهزة الليبية بأن ليبيا دولة ذات سيادة زاعمًا أن لها حكومة شرعية هي حكومة الوفاق الوطني غير الحائزة على ثقة السلطة التشريعية وقال : ” لن يكون لأي طرف أجنبي سلطة على شعبها و مواردها و مقدراتها ، أو ينال من وحدتها و استقلالها” .

وحول حديث السيسي عن سرت والجفرة ، قال عماري :” لا خطوط حمراء داخل حدودنا وأراضينا و نرفض أي محاولات لتقسيم الشعب الليبي والجغرافيا الليبية ، و لنا كامل الحق في بسط سيادة الدولة على كل التراب الليبي و إنهاء حالة التمرد على السلطة الشرعية “.

وختم قائلاً : ” علاقات ليبيا مع كل الدول تقوم على الندية و الشراكة و الاحترام المتبادل و نحن من نحدد مصلحة ليبيا و شعبها السياسية و الاقتصادية و الأمنية ، و نرفض رفضا قاطعا كل محاولات الوصاية ” .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • أنت ياعماري زايد ـ بتجيك سيارةة أمن لمكتبك بعد عدة ساعات ـ وتتحول لشئون الأمن للرقابة الادارية والتوظيف والعزل الوظيفي ومراقبة الأداارة الاعلامية . ولأدارة المحاسبة القانونية .فورا … وموضوع تكليفك كوزير للتعليم سيتم أنهاء اجراءاته وتسليم المكتب والعهدة والصلاحيات لمكتب الادارة العامة للعدل والقضاء الليبي .

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  • السراج الداعر وهؤلاء الاخوان مجرد احذية لاردوغان المعتوه. مصر ستضرب بكل قوة وبلا رحمة اذا تقدمت المليشيات كيلومتر واحد.

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