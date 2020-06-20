حومة يبحث مع السفير الألماني تطورات الأوضاع في ليبيا

تلقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة أمس، اتصالا هاتفيا من السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، لبحث تطورات الوضع في البلاد والأزمة الراهنة.

وناقش الطرفان مبادرة إعلان القاهرة، وإمكانية استئناف الحوار الليبي وفقا لمخرجات مؤتمر برلين، ونتائج الزيارة التي قام بها نائب رئيس مجلس النواب إلى العاصمة الروسية موسكو ولقائه كبار المسؤولين هناك، حيث أكد السفير الألماني دعمه لجهود روسيا الاتحادية الرامية إلى تفعيل الحوار السياسي.

من جهته ثمن حومة جهود جمهورية ألمانيا الاتحادية، الهادفة للوصول إلى تسوية سياسية بين أطراف الأزمة الليبية، من خلال دعمها لإعلان القاهرة ومؤتمر برلين وجهودها الدبلوماسية في هذا الخصوص.

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