

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

20 June, 2020

وصف الناطق باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة العميد “الهادي دراه” ،تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،بأن سرت والجفره خط أحمر حسب وصفه هو تدخل سافر في شؤون بلادنا، معتبرا إعلان واضح للحرب علي ليبيا.

و أكد داره أن مسلحيهم عازمون على تكملة المشوار وما وصفه بـ”تحرير كامل المنطقة “ممن وصفهم بـ” مليشيات الكرامة الإرهابية” (القوات المسلحة العربية الليبية) وداعميهم.

وخلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية المحاذية للحدود الليبية، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن “أي تدخل مباشر من مصر باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء في إطار میثاق الأمم المتحدة (حق الدفاع عن النفس)، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي (مجلس النواب)”.

وأضاف أن “أي تدخل مباشر في ليبيا سيهدف لتأمين الحدود ووقف إطلاق النار ووضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا”، مشددا في الوقت نفسه على حرص مصر على التوصل إلى “تسوية شاملة” في ليبيا.