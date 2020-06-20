أنهى فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني kزيارته للجزائر و كان في توديعه بالمطار الدولي بالجزائر العاصمة “هواري بومدين “كلا من الوزير الأول عبد العزيز جراد وزير الخارجية “صبري بوقادوم” و وزير الداخلية كمال بلجود

بعدما استقبله رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون في إطار الجهود المكثفة المتواصلة التي تبذلها الجزائر من أجل استئناف الحوار بين الأشقاء الليبيين لإيجاد حلّ سياسي للأزمة الليبية يكون قائما على احترام إرادة الشعب الشقيق وضمان وحدته الترابية وسيادته الوطنية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية حسبما جاء في بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية .