ليبيا الان

جماعة الإخوان: نرفض تصريحات السيسي ونعتبرها تدخلا سافرا في شؤون ليبيا

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علق محمد صوان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين ورئيس حزب العدالة والبناء بأن تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حول تهديد الميليشيات المسلحة والمرتزقة الموالون لتركيا للأمن القومي العربي والمصري.

القيادي في مدينة مصراتة وصف في تغريدة على موقع “تويتر” حديث الرئيس المصري عن سرت والجفرة بأنه “تدخل سافر في الشؤون الليبية”، مضيفاً بأن محاولة الرئيس المصري إستعمال البرلمان الليبي الذي قال بأنه :” لم يبقى فيه سوى عقيلة صالح وبضعة أعضاء ” كغطاء شرعي لتدخله محاولة باطلة على حد زعمه.

وقال صوان بأن الإتفاق السياسي الذي يمثل الأساس الدستوري وينظم العملية السياسية في ليبيا يجعل من المجلس الرئاسي “الممثل الشرعي الوحيد للبلاد” على حد زعهمه، دون أن يوضح بأن هذا الجسم غير منتخب ولم يعتمد من البرلمان الليبي.

ومن جانبه أعرب رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بجماعة الإخوان رفضه لتصريحات الرئيس المصري ، مدعياً بأن هذه التصريحات تمس بالسيادة وتعد تدخلاً سافراً في شؤون ليبيا حسب قوله.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • ياسافل اليس الغزو التركى ونقل نفايات ارهابية من سوريا عملا اجراميا يستحق الرد العربى من دولة امنها القومى تعرض للخطر
    انا متأكد الان ان اردوغان فى خبر كان ومبلول من البيبه وكل شوية تغير له امينة بامبرز فبعد ما وعد الشعب التركى بنفط ليبيا لحل مشاكله وتغير الاشارة الامربكية من اخضر لاحمر والسماح بالمرور لمصر الان لردع المعتوه الذى عاش فى اوهام الحصول على نفط شركات دول كبرى هناك والان اروغان يشرب من البحر الابيض او الاسود مش مهم

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  • .يجب الدعوة الى اجتماع قمة لدول النخبة العربية لاتخاذ قرارات هامة اولها مقاطعة اقتصادية لتركيا حتى سقوط اردوغان والاعتراف بالحكومة الشرعية التى نالت ثقة مجلس النواب وسحب الاعتراف بحكومة اللاوفاق فالمجتمع الدولى اعترف بمجلس توافقى من تسع اعضاء يمثلون ثلاث اقاليم لم يبقى منه الا اربعة ممثلين عن طرابلس فقط وبالتالى سقط الوفاق

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