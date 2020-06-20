جماعة الإخوان: نرفض تصريحات السيسي ونعتبرها تدخلا سافرا في شؤون ليبيا

ليبيا – علق محمد صوان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين ورئيس حزب العدالة والبناء بأن تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حول تهديد الميليشيات المسلحة والمرتزقة الموالون لتركيا للأمن القومي العربي والمصري.

القيادي في مدينة مصراتة وصف في تغريدة على موقع “تويتر” حديث الرئيس المصري عن سرت والجفرة بأنه “تدخل سافر في الشؤون الليبية”، مضيفاً بأن محاولة الرئيس المصري إستعمال البرلمان الليبي الذي قال بأنه :” لم يبقى فيه سوى عقيلة صالح وبضعة أعضاء ” كغطاء شرعي لتدخله محاولة باطلة على حد زعمه.

وقال صوان بأن الإتفاق السياسي الذي يمثل الأساس الدستوري وينظم العملية السياسية في ليبيا يجعل من المجلس الرئاسي “الممثل الشرعي الوحيد للبلاد” على حد زعهمه، دون أن يوضح بأن هذا الجسم غير منتخب ولم يعتمد من البرلمان الليبي.

ومن جانبه أعرب رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بجماعة الإخوان رفضه لتصريحات الرئيس المصري ، مدعياً بأن هذه التصريحات تمس بالسيادة وتعد تدخلاً سافراً في شؤون ليبيا حسب قوله.

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